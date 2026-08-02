Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Dzisiejsze analizy nie pozostawiają złudzeń – to idealny dzień na plażowanie. Na każdym z siedmiu nadzorowanych odcinków plaży we Władysławowie i sąsiednim Chłapowie nie odnotowano żadnych zagrożeń, a brak czerwonych flag oznacza pełne przyzwolenie na bezpieczną kąpiel. Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami:

Władysławowo – wejście nr 10: kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C , wody 18°C , a wiatr osiąga spokojne 2 m/s .

kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr osiąga spokojne . Władysławowo – wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza to 21°C , wody 18°C , prędkość wiatru wynosi 2 m/s .

kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza to , wody , prędkość wiatru wynosi . Władysławowo – wejście nr 4: kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi 22°C , wody 18°C , wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi , wody , wiatr wieje z prędkością . Władysławowo – wejście nr 6: kąpielisko otwarte. Słupki rtęci pokazują 22°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie, wiatr słaby – 2 m/s .

kąpielisko otwarte. Słupki rtęci pokazują w powietrzu oraz w wodzie, wiatr słaby – . Władysławowo – wejście nr 9: kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza to 22°C , temperatura wody 18°C , wiatr 2 m/s .

kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza to , temperatura wody , wiatr . Chłapowo – wejście nr 12: kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi 21°C , woda ma orzeźwiające 17°C , wiatr 2 m/s .

kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi , woda ma orzeźwiające , wiatr . Chłapowo – wejście nr 14: kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza to 21°C, temperatura wody w tym rejonie wynosi 17°C, wiatr słaby 2 m/s.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich wczasowiczów obawiających się nagłego zamknięcia plaż. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie stwierdzono zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w sezonie letnim sprzyjają szybkiemu rozwojowi tych mikroorganizmów, obecny napływ stabilnej, czystej wody sprawia, że kąpiel jest całkowicie bezpieczna. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, monitorując stan wody w całym pasie nadmorskim.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielne warunki pogodowe są wprost wymarzone dla miłośników spokojnego wypoczynku. Przy temperaturze powietrza na poziomie 21-22°C oraz wyjątkowo słabym wietrze (zaledwie 2 m/s) nie musimy obawiać się gwałtownych podmuchów niosących piasek ani wysokich fal. Woda w Bałtyku ma dziś stabilne 17-18°C, co gwarantuje przyjemne orzeźwienie po wczorajszym dusznym i burzowym froncie. Kończąc przygotowania do wyjścia na plażę, pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: zawsze kierujmy się kolorem flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie słuchajmy poleceń dyżurujących ratowników. Warto również dodać, że już jutro, 3 sierpnia, planowane jest kolejne badanie czystości tutejszych wód, co pozwoli zachować pełną kontrolę nad bezpieczeństwem wypoczywających.

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