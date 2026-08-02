Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Sytuacja na lokalnych plażach jest znakomita, a ratownicy nie odnotowali żadnych powodów do wprowadzania zakazów. Do dyspozycji plażowiczów są oba strzeżone kąpieliska w miejscowości:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej) – woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza oraz wody w Bałtyku wynosi dziś 18°C, a wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s.

(wejście od ul. Lipowej) – woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza oraz wody w Bałtyku wynosi dziś 18°C, a wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej) – oferuje identyczne, bezpieczne warunki. Temperatura powietrza oraz wody to 18°C, a prędkość wiatru wynosi stabilne 4 m/s.

Wszystkie pomiary warunków atmosferycznych i hydrologicznych zostały zaktualizowane 2 sierpnia 2026 roku. Ostatnia oficjalna ocena czystości mikrobiologicznej wody potwierdza pełne bezpieczeństwo kąpiących się.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych zakwitów glonów – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna dla zdrowia wypoczywających. Sanepid na bieżąco monitoruje sytuację w regionie, dzięki czemu plażowicze mogą bez obaw korzystać z kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda sprzyja wypoczynkowi, choć temperatura powietrza na poziomie 18°C i rześka woda o tej samej temperaturze mogą wymagać chwili przyzwyczajenia przed wejściem do morza. Łagodny wiatr o prędkości 4 m/s nie generuje niebezpiecznych fal. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi wywieszonej przez ratowników na stanowisku. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza – bez względu na to, jak kuszące mogą wydawać się fale.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie