Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Choć weekend 1-2 sierpnia 2026 roku rozpoczął się od ostrzeżeń meteorologicznych przed burzami i gwałtownymi ulewami w całym Trójmieście, aktualne pomiary na gdyńskich plażach pokazują chwilową ciszę przed burzą. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne pod kątem sanitarnym. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co oznacza brak fal i idealnie spokojną taflę morza. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Gdynia Śródmieście: Najcieplejsza lokalizacja dzisiejszego dnia. Temperatura powietrza wynosi 23°C , a wody aż 20°C . Stan wody został uznany za przydatny do kąpieli, a brak czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko zaprasza chętnych.

Najcieplejsza lokalizacja dzisiejszego dnia. Temperatura powietrza wynosi , a wody aż . Stan wody został uznany za przydatny do kąpieli, a brak czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko zaprasza chętnych. Gdynia Babie Doły: Bardzo dobre warunki do wypoczynku. Termometry wskazują 22°C w powietrzu i 20°C w wodzie. Woda jest czysta, a kąpielisko w pełni otwarte dla odwiedzających.

Bardzo dobre warunki do wypoczynku. Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Woda jest czysta, a kąpielisko w pełni otwarte dla odwiedzających. Gdynia Orłowo: Powietrze ogrzało się tu do 22°C , natomiast temperatura wody wynosi 19°C . Brak czerwonej flagi potwierdza, że można bezpiecznie korzystać z kąpieli.

Powietrze ogrzało się tu do , natomiast temperatura wody wynosi . Brak czerwonej flagi potwierdza, że można bezpiecznie korzystać z kąpieli. Gdynia Redłowo: Warunki identyczne jak w Orłowie – przyjemne 22°C w cieniu oraz woda o temperaturze 19°C. Kąpielisko jest otwarte, a woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

Wszystkie kąpieliska przeszły ostatnie oficjalne badanie jakości wody 22 lipca 2026 roku, a kolejne planowane jest już na najbliższy poniedziałek, 3 sierpnia. Oznacza to, że stan sanitarny wody jest w pełni monitorowany i bezpieczny.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się letniej zmory polskiego wybrzeża. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Oficjalne badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzają, że woda we wszystkich lokalizacjach (Babie Doły, Śródmieście, Redłowo i Orłowo) jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć wysokie temperatury w środku lata sprzyjają namnażaniu się tych organizmów, aktualne doniesienia wskazują, że gdyńskie plaże są obecnie wolne od tego problemu. Możecie bez obaw cieszyć się bezpieczną kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, początek sierpnia w Gdyni przynosi przyjemną temperaturę powietrza na poziomie 22-23°C oraz temperaturę wody sięgającą 19-20°C. Wyjątkowo słaby wiatr (zaledwie 1 m/s) gwarantuje brak fal. Pamiętajcie jednak, że prognozy na 1 sierpnia przewidują gwałtowne zmiany pogody i burze w regionie. Dlatego najważniejszą zasadą bezpiecznego wypoczynku pozostaje czujność: zawsze sprawdzajcie kolor flagi wywieszonej na maszcie przed wejściem do wody oraz bezwzględnie stosujcie się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Biała flaga to zielone światło do zabawy, ale nagłe pogorszenie aury może to szybko zmienić!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie