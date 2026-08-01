Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają powody do radości. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia strona usteckiego kurortu oferują obecnie idealne warunki do rekreacji w wodzie. Na plażach nie obowiązują żadne zakazy, a ratownicy nie wywiesili czerwonych flag. To doskonały moment na relaks, tym bardziej że w mieście startuje właśnie trzydniowy Grand Lubicz Festiwal Uzdrowiska. Oto szczegółowe warunki na usteckich kąpieliskach:

Ustka Wschód – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 23°C , natomiast woda w Bałtyku nagrzała się do przyjemnych 20°C . Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne, a falowanie minimalne. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 29 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi komfortowe , natomiast woda w Bałtyku nagrzała się do przyjemnych . Słaby wiatr o prędkości zaledwie sprawia, że morze jest spokojne, a falowanie minimalne. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 29 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli. Ustka Zachód II – to kąpielisko również pozostaje w pełni otwarte dla turystów. Warunki pogodowe są tu identyczne: temperatura powietrza to 23°C, wody 20°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna, co potwierdzają najświeższe oceny sanitarne.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów kluczowym pytaniem podczas letniego wypoczynku jest obecność uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów sinic. Mamy doskonałe wiadomości: na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Woda na obu plażach (Ustka Wschód oraz Ustka Zachód II) została oficjalnie sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku, pamiętając jednak, by zawsze wizualnie ocenić stan wody przed wejściem – jeśli na jej powierzchni zauważysz gęsty, zielonkawy kożuch lub pianę, zrezygnuj z kąpieli i powiadom ratowników.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Ustce sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi – umiarkowana temperatura powietrza (23°C) w połączeniu z ciepłą jak na polskie morze wodą (20°C) oraz niemal bezwietrzną pogodą tworzą idealny mikroklimat. Pamiętajmy jednak, że morze bywa nieprzewidywalne. Choć warunki są dziś znakomite, zawsze stosuj się do złotej zasady plażowicza: przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym i słuchaj poleceń służb dbających o nasze bezpieczeństwo. Czerwona flaga to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – lekceważenie tego ostrzeżenia może prowadzić do tragedii, o czym boleśnie przypominają niedawne wydarzenia na Wybrzeżu.

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