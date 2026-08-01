Sinice Ustka. Czy w Ustce można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-01 12:39

Słoneczna i spokojna końcówka miesiąca przynosi znakomite warunki dla wszystkich wypoczywających nad usteckim brzegiem. Po niedawnych silnych wiatrach na Pomorzu, które w minionych dniach zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na wielu pomorskich kąpieliskach, sytuacja 31 lipca w pełni się ustabilizowała. Bezpieczeństwo nad wodą pozostaje jednak absolutnym priorytetem, zwłaszcza po dramatycznej akcji ratunkowej z udziałem śmigłowca LPR, do której doszło dzień wcześniej na tutejszej plaży.

Biała flaga na drewnianej wieży ratowniczej w Ustce. O pogodzie i warunkach do kąpieli przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustka. Czy w Ustce można się kąpać 31.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają powody do radości. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia strona usteckiego kurortu oferują obecnie idealne warunki do rekreacji w wodzie. Na plażach nie obowiązują żadne zakazy, a ratownicy nie wywiesili czerwonych flag. To doskonały moment na relaks, tym bardziej że w mieście startuje właśnie trzydniowy Grand Lubicz Festiwal Uzdrowiska. Oto szczegółowe warunki na usteckich kąpieliskach:

  • Ustka Wschód – kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 23°C, natomiast woda w Bałtyku nagrzała się do przyjemnych 20°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne, a falowanie minimalne. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 29 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli.
  • Ustka Zachód II – to kąpielisko również pozostaje w pełni otwarte dla turystów. Warunki pogodowe są tu identyczne: temperatura powietrza to 23°C, wody 20°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna, co potwierdzają najświeższe oceny sanitarne.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów kluczowym pytaniem podczas letniego wypoczynku jest obecność uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów sinic. Mamy doskonałe wiadomości: na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Woda na obu plażach (Ustka Wschód oraz Ustka Zachód II) została oficjalnie sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku, pamiętając jednak, by zawsze wizualnie ocenić stan wody przed wejściem – jeśli na jej powierzchni zauważysz gęsty, zielonkawy kożuch lub pianę, zrezygnuj z kąpieli i powiadom ratowników.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Ustce sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi – umiarkowana temperatura powietrza (23°C) w połączeniu z ciepłą jak na polskie morze wodą (20°C) oraz niemal bezwietrzną pogodą tworzą idealny mikroklimat. Pamiętajmy jednak, że morze bywa nieprzewidywalne. Choć warunki są dziś znakomite, zawsze stosuj się do złotej zasady plażowicza: przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym i słuchaj poleceń służb dbających o nasze bezpieczeństwo. Czerwona flaga to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – lekceważenie tego ostrzeżenia może prowadzić do tragedii, o czym boleśnie przypominają niedawne wydarzenia na Wybrzeżu.

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