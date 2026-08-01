Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Aktualne raporty z nadmorskich kąpielisk we Władysławowie oraz sąsiednim Chłapowie przynoszą doskonałe wiadomości dla miłośników morskich kąpieli – na żadnej z plaż nie obowiązują zakazy wejścia do wody. Bałtyk jest dziś wyjątkowo spokojny, a sprzyjający, bardzo słaby wiatr stwarza optymalne warunki do wypoczynku przed nadejściem zapowiadanych zmian frontowych. Oto szczegółowy wykaz warunków panujących na poszczególnych wejściach plażowych:

Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): panują tu bardzo dobre warunki z temperaturą powietrza wynoszącą 20°C i temperaturą wody na poziomie 17°C ; wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s .

panują tu bardzo dobre warunki z temperaturą powietrza wynoszącą i temperaturą wody na poziomie ; wiatr wieje z prędkością zaledwie . Władysławowo, wejście na plażę nr 4: powietrze nagrzało się do 21°C , natomiast woda ma orzeźwiające 16°C , przy bardzo słabym wietrze o prędkości 1 m/s .

powietrze nagrzało się do , natomiast woda ma orzeźwiające , przy bardzo słabym wietrze o prędkości . Władysławowo, wejście na plażę nr 6: na tym odcinku odnotowano temperaturę powietrza 21°C i temperaturę wody wynoszącą 16°C ; wiatr jest niemal nieodczuwalny i osiąga prędkość 1 m/s .

na tym odcinku odnotowano temperaturę powietrza i temperaturę wody wynoszącą ; wiatr jest niemal nieodczuwalny i osiąga prędkość . Władysławowo, wejście na plażę nr 9: termometry wskazują 21°C w powietrzu oraz 16°C w morskiej wodzie; prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s .

termometry wskazują w powietrzu oraz w morskiej wodzie; prędkość wiatru wynosi zaledwie . Władysławowo, wejście na plażę nr 10: plażowicze mogą liczyć na 21°C w cieniu, z kolei temperatura wody wynosi 16°C przy minimalnym wietrze 1 m/s .

plażowicze mogą liczyć na w cieniu, z kolei temperatura wody wynosi przy minimalnym wietrze . Chłapowo, wejście na plażę nr 12: to najcieplejszy punkt w rejonie z temperaturą powietrza sięgającą 22°C ; woda ma 17°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

to najcieplejszy punkt w rejonie z temperaturą powietrza sięgającą ; woda ma , a wiatr wieje z prędkością . Chłapowo, wejście na plażę nr 14: warunki sprzyjają rekreacji – temperatura powietrza to 21°C, wody 17°C, a prędkość wiatru wynosi 2 m/s.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Plażowicze we Władysławowie mogą odetchnąć z ulgą – na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie i Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania laboratoryjne potwierdzają pełną przydatność wody do kąpieli. Choć wysokie temperatury w sezonie letnim sprzyjają szybkiemu namnażaniu się tych organizmów, to obecne warunki na tutejszych plażach są bezpieczne i wolne od zanieczyszczeń biologicznych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, początek sierpnia we Władysławowie oferuje umiarkowanie ciepłą aurę z temperaturą powietrza oscylującą wokół 20°C - 22°C i chłodną, ale zachęcającą do orzeźwienia wodą o temperaturze 16°C - 17°C. Należy jednak pamiętać, że letnia pogoda nad Bałtykiem potrafi gwałtownie się zmienić, a sobotnie prognozy ostrzegają przed gwałtownymi burzami w całym regionie Pomorza. Złotą i najważniejszą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne śledzenie komunikatów na tablicach informacyjnych, sprawdzanie koloru wywieszonej na kąpielisku flagi oraz stosowanie się do poleceń ratowników czuwających nad bezpieczeństwem.

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