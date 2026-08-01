Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, nadeszły doskonałe wiadomości. Choć niebo może być częściowo zasnute chmurami, obie rewskie plaże są dziś w pełni dostępne dla spragnionych relaksu turystów. Dzięki wyjątkowemu położeniu geograficznemu Rewy i naturalnej osłonie Cypla Rewskiego, panuje tu dziś niezwykły spokój.

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej – to kąpielisko jest dziś otwarte i w pełni bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 19°C , natomiast woda ma wyjątkowo przyjemne 20°C . Prawie bezwietrzna aura (wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s ) gwarantuje brak fal. Badanie przydatności wody do kąpieli z dnia 24 lipca 2026 r. potwierdziło jej doskonałą jakość, a kolejna kontrola sanitarna zaplanowana jest na 5 sierpnia 2026 r.

– to kąpielisko jest dziś i w pełni bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda ma wyjątkowo przyjemne . Prawie bezwietrzna aura (wiatr wieje z prędkością zaledwie ) gwarantuje brak fal. Badanie przydatności wody do kąpieli z dnia 24 lipca 2026 r. potwierdziło jej doskonałą jakość, a kolejna kontrola sanitarna zaplanowana jest na 5 sierpnia 2026 r. Rewa od strony Zatoki Puckiej – drugie z tutejszych kąpielisk również pozostaje otwarte dla odwiedzających. Warunki są tu jeszcze cieplejsze – termometry wskazują 20°C w cieniu, a woda osiągnęła aż 21°C! Wiatr dmucha z prędkością zaledwie 1 m/s, co sprzyja spokojnej rekreacji. Ostatnia ocena czystości wody odbyła się 24 lipca 2026 r. i potwierdziła jej pełne bezpieczeństwo (kolejne badanie już 5 sierpnia 2026 r.).

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Choć w ubiegłych tygodniach wysokie temperatury sprzyjały lokalnym zakwitom sinic na pomorskim wybrzeżu, to dla osób wypoczywających w Rewie płyną świetne wiadomości. Na żadnym z tutejszych monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Woda w obu zatokach jest przejrzysta, wolna od niebezpiecznych kożuchów bakteryjnych i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, warunki w Rewie sprzyjają dziś spokojnemu relaksowi nad wodą – brak silnego wiatru (zaledwie 1 m/s) i ciepła woda (od 20°C do 21°C) to doskonała okazja do kąpieli, mimo prognozowanego dużego zachmurzenia. Warto jednak pamiętać, że pogoda nad Bałtykiem potrafi ulec nagłej zmianie. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu!

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