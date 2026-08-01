Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Plaża w Mechelinkach jest dziś w pełni otwarta dla spragnionych orzeźwienia w morskich falach. Po niedawnych problemach z bakteriami Escherichia coli, przez które kąpielisko było czasowo nieczynne, najnowsze analizy laboratoryjne nie pozostawiają wątpliwości – woda jest czysta i bezpieczna. Obecne, niezwykle spokojne warunki atmosferyczne sprawiają, że to idealny moment na bezpieczną kąpiel.

Oto szczegółowe parametry dla kąpieliska w Mechelinkach:

Status kąpieliska: OTWARTE (brak czerwonej flagi, woda przydatna do kąpieli).

OTWARTE (brak czerwonej flagi, woda przydatna do kąpieli). Temperatura wody: wyjątkowo przyjemne 21°C .

wyjątkowo przyjemne . Temperatura powietrza: rześkie 19°C .

rześkie . Warunki wietrzne: niemal bezwietrznie, prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s , co gwarantuje brak falowania i idealnie gładką taflę wody.

niemal bezwietrznie, prędkość wiatru wynosi zaledwie , co gwarantuje brak falowania i idealnie gładką taflę wody. Ostatnia ocena jakości wody: wykonana 24 lipca 2026 r. potwierdziła pełną przydatność wody do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 5 sierpnia 2026 r.).

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi Bałtyku – na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano zakwitu sinic. Choć upalna i bezwietrzna pogoda sprzyja rozwojowi tych mikroorganizmów szczególnie w osłoniętych akwenach, takich jak Zatoka Pucka, tym razem woda pozostaje w pełni przejrzysta i bezpieczna. Można bez obaw korzystać z uroków tutejszej plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mechelinkach to prawdziwa gratka dla osób ceniących spokój – przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i niemal zerowym wietrze (1 m/s), woda o temperaturze 21°C zachęca do pływania. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze należy sprawdzać kolor flagi przed wejściem do wody oraz bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników pełniących dyżur na kąpielisku. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu!

Dodatkowo warto pamiętać, że od jutra Mechelinki staną się polską stolicą sportów wodnych – od 2 do 9 sierpnia będą tu rozgrywane Mistrzostwa Polski iQFOiL oraz Puchar Polski WingFoil Race. W związku z tym widowiskowym wydarzeniem od wieczora 2 sierpnia pojawią się ograniczenia w parkowaniu przy ul. Nadmorskiej, dlatego warto zaplanować swój dojazd i pobyt z odpowiednim wyprzedzeniem.

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