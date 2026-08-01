Groźne zjawiska atmosferyczne w Polsce. Synoptycy wydali alerty najwyższego stopnia

Ostrzeżenia IMGW w Polsce. Wydano alerty trzeciego stopnia

Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski mogą spodziewać się bardzo upalnej i słonecznej pogody. W innych rejonach kraju niebo będzie znacznie bardziej zachmurzone, a lokalnie wystąpią przelotne deszcze oraz gwałtowne burze z gradem. Synoptycy szacują, że podczas wyładowań atmosferycznych spadnie od 20 do 30 mm wody, a w niektórych miejscach suma opadów może osiągnąć nawet 40-45 mm.

Wartości na termometrach będą bardzo zróżnicowane, oscylując od 20 st. C nad Bałtykiem i 24 st. C na północy, do około 30 st. C w centralnej Polsce. Prawdziwy żar z nieba poleje się na południowym wschodzie, gdzie słupki rtęci powędrują aż do 37 st. C. W trakcie burz należy spodziewać się silnego wiatru osiągającego w porywach 80-90 km/h, a lokalnie prędkość ta może wynieść nawet 110 km/h.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, które obejmują 11 województw. Najniższy stopień alertów dotyczy m.in. województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego oraz fragmentów lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na pozostałych terenach wymienionych regionów, a także w części województwa łódzkiego oraz na całym Dolnym Śląsku wprowadzono drugi stopień zagrożenia. Przewiduje się, że spadnie tam do 40 mm deszczu, wiatr osiągnie prędkość do 100 km/h, a lokalnie spadnie grad. Alerty będą obowiązywać do sobotniego poranka.

Cały czas w mocy pozostają również ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami. Najwyższy, trzeci stopień zagrożenia obejmuje obszary południowo-zachodnie oraz południowo-wschodnie. Drugi stopień dotyczy niemal całej reszty Polski z wyłączeniem Wybrzeża, natomiast pierwszy stopień wprowadzono wyłącznie dla północnych krańców Warmii i Mazur.

Prognoza pogody w nocy. Burze i silny wiatr w Polsce

W nocy przewiduje się duże zachmurzenie, chociaż od zachodu niebo zacznie się przejaśniać. Na przeważającym obszarze Polski wciąż możliwe są przelotne deszcze oraz wyładowania atmosferyczne. Termometry wskażą od 11 do 14 st. C na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 18 st. C w centrum, a na południowym wschodzie utrzyma się ciepło rzędu 21 st. C. W początkowej fazie nocy wiatr burzowy może rozpędzić się do 110 km/h, by z czasem zacząć tracić na sile.

Pogoda w niedzielę. Koniec groźnych zjawisk

Niedziela zapowiada się znacznie bardziej optymistycznie i słonecznie. Na większości terytorium kraju dominować będzie ładna pogoda z małym zachmurzeniem. Przelotne opady deszczu i miejscowe burze mogą pojawić się jedynie w południowych oraz południowo-wschodnich regionach Polski.

Temperatury będą bardziej znośne i wyniosą od około 20 st. C na wybrzeżu, przez 26 st. C w centralnej i zachodniej Polsce, aż do 31 st. C na południowo-wschodnich krańcach. W rejonach, gdzie wystąpią burze, wiatr może wiać z prędkością dochodzącą do 65-70 km/h.