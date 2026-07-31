Mandat za kreatywność na dwóch kółkach

Wszystko zaczęło się w Ustce, gdzie policjanci podczas patrolu zwrócili uwagę na nietypowy pojazd. Poruszał się nim 12-latek, a sama maszyna była hybrydą roweru BMX i części z hulajnogi elektrycznej, połączonych głównie za pomocą opasek zaciskowych. Funkcjonariusze postanowili skontrolować ten oryginalny wynalazek. Interwencja zakończyła się wezwaniem na miejsce rodziców chłopca, którzy przebywali na plaży. Jak informowała pomorska policja, historia miała swój finał w postaci kary finansowej.

- Finalnie opiekunowie zostali ukarani mandatem karnym w wysokości 1000 złotych

- informowała pomorska policja.

W komunikacie przywołano również inny przypadek, gdzie właściciel podobnego pojazdu nie zarejestrował go zgodnie z homologacją, co pokazuje, że przepisy dotyczące takich konstrukcji bywają niejasne dla użytkowników.

Niezwykły talent dostrzeżony przez profesjonalistów

Historia mogłaby się tak zakończyć, gdyby nie rzeszowska firma Electricall, która specjalizuje się w pojazdach elektrycznych. Sprawa młodego konstruktora przykuła ich uwagę, ale spojrzeli na nią z zupełnie innej perspektywy. Zamiast skupiać się na złamaniu przepisów, dostrzegli w chłopcu ogromny potencjał i pasję.

- Policjanci spełnili swój obowiązek - to trzeba podkreślić. My jednak na pierwszym planie widzimy tu niezwykłe w tym wieku zdolności i pasję, którymi musiał się wykazać chłopiec, zapewne bez świadomości, że łamie przepisy. Dostał lekcję prawa, ale powinien też dostać sygnał, że talent konstruktorski i entuzjazm zasługują na docenienie i wsparcie

- mówi Andrzej Lesiak, CEO Electricall z Rzeszowa, cytowany na Facebooku Electricall.

12-latek dostał niesamowitą propozycję. Czeka na niego nagroda!

Firma postanowiła działać i publicznie ogłosiła poszukiwania 12-letniego twórcy. W uznaniu jego potencjału, Electricall zaprasza go wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym do Rzeszowa na dwudniową wizytę edukacyjną. Co czeka na młodego pasjonata? Przede wszystkim spotkanie z profesjonalistami, pokazy techniczne oraz bezpieczne warsztaty, które będą dostosowane do jego wieku. Chłopiec będzie mógł zobaczyć, jak projektuje się i serwisuje lekkie pojazdy elektryczne w sposób zgodny z prawem i zasadami bezpieczeństwa.

- Ważnym elementem spotkania byłaby również rozmowa o tym, jak rozwijać zainteresowania techniczne i konstruktorskie w sposób bezpieczny, odpowiedzialny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami

- dodaje Andrzej Lesiak.

Firma Electricall zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z wizytą, w tym zakwaterowanie i wyżywienie. Rodzice chłopca proszeni są o kontakt mailowy pod adresem: [email protected].