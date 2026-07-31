Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Choć nad całym województwem pomorskim krążą dziś chmury zwiastujące nadejście frontu burzowego, warunki bezpośrednio na plażach w Łebie sprzyjają letniej rekreacji. Wiatr jest bardzo łagodny, co sprawia, że na morzu nie występują niebezpieczne fale wsteczne, a ratownicy nie musieli decydować o wywieszeniu czerwonych flag. Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk, przygotowany na podstawie najnowszych odczytów:

Kąpielisko przy plaży A: Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena sanitarna miała miejsce 23 lipca, a kolejna planowana jest na 11 sierpnia). Temperatura wody wynosi komfortowe 19°C, przy temperaturze powietrza na poziomie 20°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 3 m/s sprzyja spokojnemu plażowaniu. Kąpielisko jest otwarte .

Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena sanitarna miała miejsce 23 lipca, a kolejna planowana jest na 11 sierpnia). Temperatura wody wynosi komfortowe 19°C, przy temperaturze powietrza na poziomie 20°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 3 m/s sprzyja spokojnemu plażowaniu. Kąpielisko jest . Kąpielisko przy plaży B: Oferuje identyczne, niezwykle stabilne warunki. Bezpieczna jakość wody potwierdzona przez sanepid pozwala na swobodne korzystanie z uroków Bałtyku. Woda o temperaturze 19°C i delikatny wiatr (3 m/s) gwarantują przyjemny odpoczynek. Kąpielisko jest otwarte .

Oferuje identyczne, niezwykle stabilne warunki. Bezpieczna jakość wody potwierdzona przez sanepid pozwala na swobodne korzystanie z uroków Bałtyku. Woda o temperaturze 19°C i delikatny wiatr (3 m/s) gwarantują przyjemny odpoczynek. Kąpielisko jest . Kąpielisko przy plaży C: Podobnie jak na pozostałych odcinkach plaży, tu również obowiązuje biała flaga (brak zakazów). Zarówno temperatura wody (19°C), jak i powietrza (20°C) zachęcają do spacerów oraz kąpieli pod czujnym okiem ratowników. Kąpielisko jest otwarte.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych glonów. Na żadnym z trzech monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od zakwitu. Co więcej, oficjalne doniesienia z polskiego wybrzeża potwierdzają, że pod koniec lipca otwarty Bałtyk jest w przeważającej większości wolny od tego problemu, więc turyści w naszym regionie mogą bez obaw cieszyć się bezpiecznym wypoczynkiem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 31 lipca w Łebie oferuje stabilną temperaturę wody (19°C) oraz powietrza (20°C). Choć po niedawnej fali upałów temperatura nieco spadła, a w ciągu dnia mogą wystąpić lokalne burze z gradem, to łagodny wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s gwarantuje spokojne morze. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Czerwona flaga to nie sugestia – to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody!

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