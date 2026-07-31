Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż

Dla wszystkich spragnionych ochłody w upalny dzień są dobre wiadomości – większość gdańskich kąpielisk jest w pełni bezpieczna i czysta. Woda w tych miejscach spełnia wszelkie kryteria i zachęca do kąpieli. Oto lista otwartych plaż, na których można bezpiecznie spędzać czas:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza wynosi 25°C , wody 20°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s (ostatnia ocena wody: 30/07/2026).

– temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z prędkością zaledwie (ostatnia ocena wody: 30/07/2026). Gdańsk Jelitkowo – temperatura powietrza to 25°C , wody 19°C , wiatr 1 m/s (ostatnia ocena wody: 30/07/2026).

– temperatura powietrza to , wody , wiatr (ostatnia ocena wody: 30/07/2026). Piastowska Gdańsk Jelitkowo – temperatura powietrza wynosi 25°C , wody 19°C , wiatr 1 m/s (ostatnia ocena wody: 30/07/2026).

– temperatura powietrza wynosi , wody , wiatr (ostatnia ocena wody: 30/07/2026). Gdańsk Stogi – temperatura powietrza to 25°C , wody 19°C , wiatr 1 m/s (ostatnia ocena wody: 28/07/2026).

– temperatura powietrza to , wody , wiatr (ostatnia ocena wody: 28/07/2026). Gdańsk Sobieszewo – temperatura powietrza wynosi 25°C , wody 19°C , wiatr 1 m/s (ostatnia ocena wody: 28/07/2026).

– temperatura powietrza wynosi , wody , wiatr (ostatnia ocena wody: 28/07/2026). Gdańsk Orle – temperatura powietrza to 25°C , wody 19°C , wiatr 1 m/s (ostatnia ocena wody: 28/07/2026).

– temperatura powietrza to , wody , wiatr (ostatnia ocena wody: 28/07/2026). Gdańsk Świbno – temperatura powietrza wynosi 25°C, wody 19°C, wiatr 1 m/s (ostatnia ocena wody: 28/07/2026).

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku

Niestety, nie cała gdańska linia brzegowa jest dziś dostępna dla amatorów pływania. Służby sanitarne podjęły decyzję o czasowym zamknięciu dwóch popularnych kąpielisk zlokalizowanych blisko siebie. Powodem wywieszenia czerwonych flag jest biologiczne zanieczyszczenie wody.

Wejście do wody jest obecnie zabronione w następujących lokalizacjach:

Molo Gdańsk Brzeźno (temperatura powietrza: 25°C, wody: 20°C, wiatr: 1 m/s)

(temperatura powietrza: 25°C, wody: 20°C, wiatr: 1 m/s) Hallera Gdańsk Brzeźno (temperatura powietrza: 25°C, wody: 20°C, wiatr: 1 m/s)

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych w tych punktach wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm bakterii Escherichia coli oraz enterokoków. Choć wysokie temperatury kuszą do skoku do wody, dla własnego zdrowia należy bezwzględnie respektować czerwone flagi, ponieważ kontakt z zanieczyszczoną mikrobiologicznie wodą niesie ryzyko infekcji skórnych i problemów żołądkowo-jelitowych.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Wielu plażowiczów obawia się, że nagłe wywieszenie czerwonych flag na popularnych plażach ma związek z uciążliwym zakwitem sinic, które często pojawiają się w Bałtyku przy słonecznej i bezwietrznej aurze. Warto jednak uspokoić wypoczywających – na monitorowanych kąpieliskach w Gdańsku nie odnotowano zakwitu sinic. Sytuacja w Brzeźnie wynika wyłącznie z chwilowych problemów o charakterze bakteryjnym, natomiast pozostała część gdańskiego wybrzeża jest w pełni wolna od sinicowych kożuchów. Można zatem śmiało korzystać ze słońca i bezpiecznych kąpieli na pozostałych siedmiu otwartych plażach w mieście.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi doskonałą pogodę do wypoczynku na piasku. Temperatura powietrza w całym Gdańsku wynosi 25°C, woda w morzu osiąga od 19°C do 20°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr o sile zaledwie 1 m/s) gwarantuje płaskie i spokojne morze. Pamiętajmy jednak o najważniejszej zasadzie bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczne warunki i zgodę na kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Warto wybierać wyłącznie strzeżone plaże i ściśle stosować się do poleceń ratowników WOPR.

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