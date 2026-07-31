Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Po ostatnich zawirowaniach pogodowych ratownicy na pomorskich plażach w końcu mają powody do radości. Morze uspokoiło się, a warunki na kąpieliskach w Rowach są dziś po prostu idealne. Bezpieczeństwo i czystość wody zostały oficjalnie potwierdzone w najnowszych badaniach sanitarnych z 29 lipca. Na plażowiczów czeka aż siedem w pełni przygotowanych i bezpiecznych stref kąpielowych:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi dziś 21°C , a orzeźwiająca woda ma 18°C . Przy bardzo słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s morze jest spokojne, co stwarza wyśmienite warunki do pływania.

Temperatura powietrza wynosi dziś , a orzeźwiająca woda ma . Przy bardzo słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie morze jest spokojne, co stwarza wyśmienite warunki do pływania. Rowy Wschód Słowińskie II: Te same doskonałe parametry – powietrze 21°C , woda 18°C oraz minimalny wiatr 2 m/s . To świetne miejsce na spokojny odpoczynek w sąsiedztwie Słowińskiego Parku Narodowego.

Te same doskonałe parametry – powietrze , woda oraz minimalny wiatr . To świetne miejsce na spokojny odpoczynek w sąsiedztwie Słowińskiego Parku Narodowego. Rowy Zachód Centralne: Najpopularniejsze i tętniące życiem kąpielisko kusi dziś nieco wyższymi temperaturami. Słupki rtęci wskazują przyjemne 22°C , natomiast woda w tym miejscu nagrzała się do 19°C . Przy wietrze rzędu 2 m/s fale są minimalne.

Najpopularniejsze i tętniące życiem kąpielisko kusi dziś nieco wyższymi temperaturami. Słupki rtęci wskazują przyjemne , natomiast woda w tym miejscu nagrzała się do . Przy wietrze rzędu fale są minimalne. Rowy Zachód Apator: Tutaj również panują idealne warunki do rekreacji – temperatura powietrza to 22°C , a wody 19°C . Bardzo słaby wiatr ( 2 m/s ) gwarantuje łagodne wejście do morza.

Tutaj również panują idealne warunki do rekreacji – temperatura powietrza to , a wody . Bardzo słaby wiatr ( ) gwarantuje łagodne wejście do morza. Rowy Zachód Domki Letniskowe: Kameralna plaża z temperaturą powietrza 21°C i temperaturą wody na poziomie 18°C . Delikatny wiatr ( 2 m/s ) zapewnia komfortowy relaks.

Kameralna plaża z temperaturą powietrza i temperaturą wody na poziomie . Delikatny wiatr ( ) zapewnia komfortowy relaks. Rowy Zachód Radomsko: Kolejny bezpieczny odcinek wybrzeża, gdzie termometry pokazują 21°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie. Praktyczny brak silnych podmuchów wiatru (zaledwie 2 m/s ) sprzyja beztroskiemu plażowaniu.

Kolejny bezpieczny odcinek wybrzeża, gdzie termometry pokazują w powietrzu oraz w wodzie. Praktyczny brak silnych podmuchów wiatru (zaledwie ) sprzyja beztroskiemu plażowaniu. Rowy Zachód Słoneczko: Zestawienie zamyka uwielbiana przez rodziny plaża z temperaturą powietrza 21°C i wody 18°C, przy spokojnym wietrze o sile 2 m/s.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Do wszystkich turystów planujących spędzenie dnia w wodzie dociera fantastyczna wiadomość – na żadnym z siedmiu monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Stan wody został skrupulatnie zweryfikowany przez inspektorów sanitarnych, a ostatnia oficjalna ocena potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli i bezpieczna dla zdrowia. Brak uciążliwych zakwitów w tym rejonie otwartego morza sprawia, że można bez obaw korzystać z letnich kąpieli i cieszyć się krystalicznie czystym Bałtykiem. Kolejne rutynowe badanie jakości wody zaplanowano na 17 sierpnia, jednak ratownicy stale trzymają rękę na pulsie i monitorują sytuację na bieżąco.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Rowach to idealny moment na plażowanie. Umiarkowana temperatura powietrza (21-22°C) w połączeniu z przyjemną temperaturą wody (18-19°C) i niemal bezwietrzną aurą stwarzają wymarzone warunki do wypoczynku dla całych rodzin. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym. Nawet przy tak spokojnym morzu i słabym wietrze, warunki mogą się dynamicznie zmieniać. Słuchajmy poleceń ratowników i kąpmy się wyłącznie w strefach strzeżonych. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być priorytetem dla każdego wczasowicza!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie