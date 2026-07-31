Tragiczny pożar w Tczewie. W płonącym mieszkaniu znaleziono ciało 27-latka

D.P
2026-07-31 10:01

W czwartek 30 lipca w jednym z bloków przy ulicy Ignacego Paderewskiego w Tczewie wybuchł tragiczny w skutkach pożar. Mimo wezwania na miejsce licznych służb ratunkowych i przeprowadzenia sprawnej ewakuacji części lokatorów, w mieszkaniu odnaleziono zwłoki 27-letniego mężczyzny. Obecnie policjanci i prokurator ustalają dokładne okoliczności tego makabrycznego zdarzenia.

Dwaj strażacy w hełmach obok wozu gaśniczego podczas akcji. O pożarze w Tczewie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Pixabay.com

Tragiczny pożar w Tczewie. Strażacy odkryli zwłoki młodego mężczyzny

Pożar wybuchł w czwartek, 30 lipca, około godziny 18:45 w budynku mieszkalnym przy ul. Ignacego Paderewskiego w Tczewie. Ogień pojawił się w lokalu na pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego budynku. Zanim na miejsce dotarły zastępy straży pożarnej, trzy osoby zdołały samodzielnie wydostać się na zewnątrz.

Jak informuje „Puls Gdańska”, podczas przeszukiwania objętego pożarem mieszkania strażacy odnaleźli mężczyznę. Niestety, mimo podjętych działań, nie było już szans na jego uratowanie. Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 27-letniego lokatora.

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W akcji gaśniczej uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej. Po opanowaniu ognia strażacy oddymili budynek i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności, które mają wyjaśnić przyczynę pożaru oraz dokładny przebieg tragicznych wydarzeń.

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