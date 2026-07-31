Tragiczny pożar w Tczewie. W płonącym mieszkaniu znaleziono ciało 27-latka

Tragiczny pożar w Tczewie. Strażacy odkryli zwłoki młodego mężczyzny

Pożar wybuchł w czwartek, 30 lipca, około godziny 18:45 w budynku mieszkalnym przy ul. Ignacego Paderewskiego w Tczewie. Ogień pojawił się w lokalu na pierwszym piętrze trzykondygnacyjnego budynku. Zanim na miejsce dotarły zastępy straży pożarnej, trzy osoby zdołały samodzielnie wydostać się na zewnątrz.

Jak informuje „Puls Gdańska”, podczas przeszukiwania objętego pożarem mieszkania strażacy odnaleźli mężczyznę. Niestety, mimo podjętych działań, nie było już szans na jego uratowanie. Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 27-letniego lokatora.

Śledztwo po pożarze przy ulicy Paderewskiego. Policja bada przyczyny

W akcji gaśniczej uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej. Po opanowaniu ognia strażacy oddymili budynek i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności, które mają wyjaśnić przyczynę pożaru oraz dokładny przebieg tragicznych wydarzeń.

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