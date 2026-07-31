Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Bałtyk po ostatnich zawirowaniach pogodowych znacznie się uspokoił, dzięki czemu ratownicy na lokalnych plażach mogli zezwolić na bezpieczną kąpiel. Dziś, 31 lipca, warunki na plażach są stabilne i zachęcają do rekreacji. Wejście do wody jest w pełni dozwolone w następujących punktach:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22 : kąpielisko jest w pełni otwarte, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, podczas gdy woda w morzu ma rześkie 17°C. Wiatr wieje z symboliczną prędkością 1 m/s, co gwarantuje spokojną taflę wody.

: kąpielisko jest w pełni otwarte, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, podczas gdy woda w morzu ma rześkie 17°C. Wiatr wieje z symboliczną prędkością 1 m/s, co gwarantuje spokojną taflę wody. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23 : plaża zaprasza wszystkich miłośników morskich kąpieli. Panują tu identyczne, spokojne warunki – termometry wskazują 20°C w powietrzu i 17°C w wodzie, a niemal bezwietrzna aura (1 m/s) sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi.

: plaża zaprasza wszystkich miłośników morskich kąpieli. Panują tu identyczne, spokojne warunki – termometry wskazują 20°C w powietrzu i 17°C w wodzie, a niemal bezwietrzna aura (1 m/s) sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: to kolejne miejsce, w którym bez obaw można zażywać kąpieli. Przy temperaturze powietrza 20°C i wody 17°C oraz minimalnym wietrze wynoszącym 1 m/s, plażowanie w tym rejonie jest czystą przyjemnością.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich wczasowiczów – na monitorowanych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdziła pełną przydatność wody do kąpieli, a sprzyjające, rześkie warunki termiczne (temperatura wody na poziomie 17°C) skutecznie hamują rozwój tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Możecie więc bez obaw planować wodne szaleństwa, pamiętając jednak, by zawsze rzucić okiem na stan wody przed wejściem na plażę.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Jastrzębiej Górze to stabilne 20°C w cieniu, orzeźwiające 17°C w Bałtyku oraz niemal niewyczuwalny wiatr o prędkości 1 m/s. Trzeba jednak zachować czujność, ponieważ prognozy synoptyczne na 31 lipca ostrzegają przed możliwością wystąpienia popołudniowych burz z piorunami. Pamiętajcie o złotej zasadzie: przed wejściem do wody zawsze sprawdzajcie kolor flagi wywieszonej przez ratowników i bezwzględnie stosujcie się do ich poleceń. W razie usłyszenia pierwszych grzmotów należy natychmiast opuścić plażę, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo.

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