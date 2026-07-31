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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają
Zarówno mieszkańcy, jak i wypoczywający na Mierzei Wiślanej turyści mają dziś powody do radości. W obliczu fali upałów, przed którą ostrzega w swoich komunikatach IMGW, woda o temperaturze 18°C gwarantuje idealną, bezpieczną ochłodę. Warunki do rekreacji są optymalne, a wiatr jest niezwykle łagodny, co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi na piasku. Oto szczegółowe zestawienie dla obu oficjalnych kąpielisk w Stegnie:
- Kąpielisko Stegna I: Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, a woda w Zatoce Gdańskiej ma 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 3 m/s nie powoduje wysokich fal. Oficjalna ocena sanitarna potwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli (kolejne rutynowe badanie zaplanowano na dziś, tj. 31 lipca).
- Kąpielisko Stegna II: Tutaj również warunki są znakomite i kąpielisko pozostaje otwarte dla urlopowiczów. Termometry wskazują 20°C w cieniu, a woda zachęca temperaturą 18°C. Przy wietrze rzędu zaledwie 3 m/s, warunki do pływania są bardzo bezpieczne. Woda została uznana za przydatną do kąpieli.
Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację
To świetne wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią popsuć najlepszy urlop. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża pojedyncze plaże bywają okresowo zamykane z powodu tych mikroorganizmów, plaże w gminie Stegna pozostają całkowicie bezpieczne i wolne od biologicznych zanieczyszczeń. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, 31 lipca w Stegnie panuje wprost idealna pogoda do plażowania. Temperatura powietrza oscylująca wokół 20°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (wiatr zaledwie 3 m/s) i wodą o temperaturze 18°C tworzą doskonały mikroklimat do wypoczynku. Należy jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: warunki nad morzem potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin. Przed wejściem do wody trzeba zawsze sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!