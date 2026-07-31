Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Zarówno mieszkańcy, jak i wypoczywający na Mierzei Wiślanej turyści mają dziś powody do radości. W obliczu fali upałów, przed którą ostrzega w swoich komunikatach IMGW, woda o temperaturze 18°C gwarantuje idealną, bezpieczną ochłodę. Warunki do rekreacji są optymalne, a wiatr jest niezwykle łagodny, co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi na piasku. Oto szczegółowe zestawienie dla obu oficjalnych kąpielisk w Stegnie:

Kąpielisko Stegna I: Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , a woda w Zatoce Gdańskiej ma 18°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 3 m/s nie powoduje wysokich fal. Oficjalna ocena sanitarna potwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli (kolejne rutynowe badanie zaplanowano na dziś, tj. 31 lipca).

Kąpielisko jest (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Zatoce Gdańskiej ma . Słaby wiatr wiejący z prędkością nie powoduje wysokich fal. Oficjalna ocena sanitarna potwierdza, że woda jest (kolejne rutynowe badanie zaplanowano na dziś, tj. 31 lipca). Kąpielisko Stegna II: Tutaj również warunki są znakomite i kąpielisko pozostaje otwarte dla urlopowiczów. Termometry wskazują 20°C w cieniu, a woda zachęca temperaturą 18°C. Przy wietrze rzędu zaledwie 3 m/s, warunki do pływania są bardzo bezpieczne. Woda została uznana za przydatną do kąpieli.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

To świetne wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią popsuć najlepszy urlop. Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża pojedyncze plaże bywają okresowo zamykane z powodu tych mikroorganizmów, plaże w gminie Stegna pozostają całkowicie bezpieczne i wolne od biologicznych zanieczyszczeń. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 31 lipca w Stegnie panuje wprost idealna pogoda do plażowania. Temperatura powietrza oscylująca wokół 20°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (wiatr zaledwie 3 m/s) i wodą o temperaturze 18°C tworzą doskonały mikroklimat do wypoczynku. Należy jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: warunki nad morzem potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin. Przed wejściem do wody trzeba zawsze sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!

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