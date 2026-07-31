Słoneczna Łeba zdobyta! Baltic Tour Medicover Sport napędza wakacyjną energię polskiego wybrzeża!

Ekipa Baltic Tour Medicover Sport opanowała plażę w Łebie

Ekipa Baltic Tour Medicover Sport po raz kolejny udowodniła, że nadmorski wypoczynek można idealnie połączyć z dbałością o dobrą formę i profilaktyką medyczną. Łeba powitała organizatorów znakomitą pogodą, a miasteczko aktywności od samego rana przyciągało tłumy plażowiczów w każdym wieku.

Wrażeń nie brakowało

Co działo się w strefie Baltic Tour w Łebie? Oczywiście zdrowie było na pierwszym miejscu! Odwiedzający skorzystali z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz fachowych konsultacji ze specjalistami, łącząc relaks ze szczytnym celem.

Nie zabrakło również plażowej rywalizacji i ruchu na świeżym powietrzu. Zacięte pojedynki w turnieju tenisa plażowego i widowiskowe zmagania na torze wywołały masę pozytywnych emocji.

Morska przygoda dla dzieci, także była nie lada atrakcją. Najmłodsi spędzali czas na kreatywnych animacjach i własnoręcznym tworzeniu unikalnych pamiątek z wakacji.

I nasza ekipa Eska Summer City dała z siebie wszystko. Energiczny, pomarańczowy patrol rozgrzewał atmosferę konkursami z radiowymi gadżetami!

Półmetek za nami! Dokąd teraz zmierza Baltic Tour?

Trasa Baltic Tour Medicover Sport nie zwalnia tempa i zmierza prosto w kierunku Półwyspu Helskiego oraz Trójmiasta. Na których plażach w kolejnych dniach szukać niebiesko-pomarańczowego patrolu?

• 31 lipca – Jastarnia

• 1 sierpnia – Hel

• 3 sierpnia – Sopot

• 4 sierpnia – Gdańsk

• 5 sierpnia – Gdynia

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