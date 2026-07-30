Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

To idealny czas na relaks nad Zatoką Gdańską. Warunki wietrzne na gdyńskim wybrzeżu są niezwykle łagodne, co sprzyja bezpiecznemu pływaniu i zapobiega powstawaniu wysokich fal. We wszystkich czterech monitorowanych punktach badania jakości wody potwierdzają pełne bezpieczeństwo dla kąpiących się. Oto szczegółowe warunki panujące dzisiaj na poszczególnych plażach:

Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 22°C , natomiast wody 19°C . Wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 22 lipca).

Temperatura powietrza wynosi , natomiast wody . Wiatr wieje z prędkością . Woda jest w pełni (ocena z 22 lipca). Gdynia Orłowo: Temperatura powietrza sięga 24°C , a woda ma przyjemne 20°C . Wiatr wieje z prędkością 1 m/s . Badania z 22 lipca potwierdziły, że woda jest przydatna do kąpieli .

Temperatura powietrza sięga , a woda ma przyjemne . Wiatr wieje z prędkością . Badania z 22 lipca potwierdziły, że woda jest . Gdynia Redłowo: Termometry na plaży wskazują 24°C , z kolei temperatura wody to 19°C . Wiatr osiąga prędkość 1 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli .

Termometry na plaży wskazują , z kolei temperatura wody to . Wiatr osiąga prędkość . Woda jest w pełni . Gdynia Śródmieście: Powietrze nagrzało się do 24°C, a woda osiągnęła temperaturę 19°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Jakość wody pozwala na bezpieczną rekreację – jest ona przydatna do kąpieli.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się corocznego problemu z zakwitem cyjanobakterii na Pomorzu. Na żadnym z gdyńskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic ani innych niebezpiecznych mikroorganizmów. Oficjalne raporty sanitarne oraz bieżące obserwacje ratowników potwierdzają, że woda na plażach w Gdyni jest całkowicie czysta i przejrzysta, co idzie w parze z ogólną sytuacją w tej części Zatoki Gdańskiej, która pozostaje wolna od uciążliwych zakwitów. Plażowicze mogą bez najmniejszych obaw zażywać orzeźwających kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda na gdyńskich plażach stwarza wymarzone warunki do wypoczynku – temperatury powietrza nad samym morzem oscylują wokół 22°C–24°C, woda w morzu ma komfortowe 19°C–20°C, a niezwykle słaby wiatr w granicach 1–2 m/s gwarantuje spokojną wodę. Choć w głębi lądu upał daje się mocno we znaki i obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne, nad brzegiem Zatoki Gdańskiej panuje przyjemna atmosfera. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze przed wejściem do wody trzeba upewnić się, jaka flaga powiewa nad kąpieliskiem, i bezwzględnie stosować się do poleceń czuwających nad bezpieczeństwem ratowników.

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