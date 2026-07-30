Sinice Gdynia. Czy w Gdyni można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-30 14:08

W związku z obowiązującym w województwie pomorskim ostrzeżeniem pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed falami upałów sięgających nawet 32°C, orzeźwienie nad wodą będzie dziś na wagę złota. Mieszkańcy oraz turyści tłumnie odwiedzający miasto, m.in. ze względu na niedawne wpisanie modernistycznego śródmieścia Gdyni na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mają powody do radości. Wszystkie cztery oficjalne gdyńskie plaże są otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie spragnionych ochłody plażowiczów w tym wyjątkowo ciepłym dniu, 30 lipca.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Gdyni. O czystej wodzie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Gdynia. Czy w Gdyni można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

To idealny czas na relaks nad Zatoką Gdańską. Warunki wietrzne na gdyńskim wybrzeżu są niezwykle łagodne, co sprzyja bezpiecznemu pływaniu i zapobiega powstawaniu wysokich fal. We wszystkich czterech monitorowanych punktach badania jakości wody potwierdzają pełne bezpieczeństwo dla kąpiących się. Oto szczegółowe warunki panujące dzisiaj na poszczególnych plażach:

  • Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 22°C, natomiast wody 19°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 22 lipca).
  • Gdynia Orłowo: Temperatura powietrza sięga 24°C, a woda ma przyjemne 20°C. Wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Badania z 22 lipca potwierdziły, że woda jest przydatna do kąpieli.
  • Gdynia Redłowo: Termometry na plaży wskazują 24°C, z kolei temperatura wody to 19°C. Wiatr osiąga prędkość 1 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Gdynia Śródmieście: Powietrze nagrzało się do 24°C, a woda osiągnęła temperaturę 19°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Jakość wody pozwala na bezpieczną rekreację – jest ona przydatna do kąpieli.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się corocznego problemu z zakwitem cyjanobakterii na Pomorzu. Na żadnym z gdyńskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic ani innych niebezpiecznych mikroorganizmów. Oficjalne raporty sanitarne oraz bieżące obserwacje ratowników potwierdzają, że woda na plażach w Gdyni jest całkowicie czysta i przejrzysta, co idzie w parze z ogólną sytuacją w tej części Zatoki Gdańskiej, która pozostaje wolna od uciążliwych zakwitów. Plażowicze mogą bez najmniejszych obaw zażywać orzeźwających kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda na gdyńskich plażach stwarza wymarzone warunki do wypoczynku – temperatury powietrza nad samym morzem oscylują wokół 22°C–24°C, woda w morzu ma komfortowe 19°C–20°C, a niezwykle słaby wiatr w granicach 1–2 m/s gwarantuje spokojną wodę. Choć w głębi lądu upał daje się mocno we znaki i obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne, nad brzegiem Zatoki Gdańskiej panuje przyjemna atmosfera. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze przed wejściem do wody trzeba upewnić się, jaka flaga powiewa nad kąpieliskiem, i bezwzględnie stosować się do poleceń czuwających nad bezpieczeństwem ratowników.

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