Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Wszystkie monitorowane plaże w kurorcie są dziś otwarte i bezpieczne dla kąpiących się. Po niedawnych badaniach sanepidu nie ma już śladu po zanieczyszczeniach mikrobiologicznych, które kilka dni temu czasowo ograniczały dostęp do wody. Na masztach ratowniczych nie wiszą dziś żadne czerwone flagi, co oznacza pełne zielone światło do rekreacji w morzu. Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk w Sopocie wraz z aktualnymi warunkami:

Sopot - 13-17: Temperatura powietrza wynosi 26°C , natomiast woda w morzu ma orzeźwiające 18°C . Wiatr wieje z prędkością 4 m/s , co zapewnia spokojną taflę i bardzo komfortowe warunki.

Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda w morzu ma orzeźwiające . Wiatr wieje z prędkością , co zapewnia spokojną taflę i bardzo komfortowe warunki. Sopot - Łazienki Południowe I: Parametry są identyczne – powietrze ma 26°C , a woda 18°C przy łagodnym wietrze 4 m/s .

Parametry są identyczne – powietrze ma , a woda przy łagodnym wietrze . Sopot - Łazienki Południowe II: Kolejne z chętnie odwiedzanych miejsc oferuje idealną aurę do wypoczynku: 26°C w cieniu, 18°C w wodzie oraz wiatr rzędu 4 m/s .

Kolejne z chętnie odwiedzanych miejsc oferuje idealną aurę do wypoczynku: w cieniu, w wodzie oraz wiatr rzędu . Sopot-32A-33: Bezpieczna strefa do pływania i plażowania czeka na turystów. Warunki to temperatura powietrza 26°C , wody 18°C i wiatr o prędkości 4 m/s .

Bezpieczna strefa do pływania i plażowania czeka na turystów. Warunki to temperatura powietrza , wody i wiatr o prędkości . Sopot-K22: Bardzo dobre warunki z temperaturą powietrza sięgającą 26°C oraz temperaturą wody wynoszącą 18°C . Prędkość wiatru to stabilne 4 m/s .

Bardzo dobre warunki z temperaturą powietrza sięgającą oraz temperaturą wody wynoszącą . Prędkość wiatru to stabilne . Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Kąpielisko w północnej części miasta również jest w pełni dostępne. Notuje się tu temperaturę powietrza 26°C, wody 18°C oraz wiatr wiejący z prędkością 4 m/s.

Wszystkie powyższe pomiary i oceny przydatności wody pochodzą z najnowszego, oficjalnego raportu z dnia 30 lipca 2026 roku. Pozytywne wyniki dają gwarancję, że letnie orzeźwienie będzie nie tylko przyjemne, ale i w pełni bezpieczne.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

To jedno z najczęstszych pytań zadawanych przez urlopowiczów w szczycie sezonu letniego. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na monitorowanych kąpieliskach w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Cała Zatoka Gdańska w rejonie sopockich plaż jest obecnie całkowicie wolna od tych toksycznych mikroorganizmów. Warto jednak pamiętać, że sytuacja z sinicami potrafi dynamicznie się zmieniać pod wpływem wiatru i prądów morskich. Na ten moment fani morskich kąpieli mogą bez żadnych obaw korzystać z uroków tutejszych plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Sopocie są wręcz podręcznikowe dla miłośników słońca. Temperatura powietrza osiąga upalne 26°C, co w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (wiatr zaledwie 4 m/s) gwarantuje świetne samopoczucie. Bałtyk o temperaturze 18°C pozwala na przyjemne ochłodzenie podczas gorącego popołudnia.

Będąc na plaży, nie zapominajmy o kluczowych zasadach bezpieczeństwa. Ratownicy WOPR apelują w tym sezonie o szczególną czujność i bezwzględne pilnowanie dzieci, gdyż na trójmiejskich plażach odnotowuje się wzrost liczby zagubionych maluchów. Rodzice mogą bezpłatnie odebrać na stanowiskach ratowniczych specjalne opaski-niezgubki ułatwiające kontakt w razie zgubienia się dziecka. Zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi na masztach i stosujmy się do bieżących komunikatów służb ratunkowych.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie