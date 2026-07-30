Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, napływają znakomite wiadomości. Warunki w Łebie są po prostu wymarzone do rekreacji, a wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne i bezpieczne. Na wszystkich trzech monitorowanych plażach obowiązują doskonałe warunki do kąpieli, a ratownicy nie odnotowali żadnych zagrożeń. Dodatkowo w porcie zakończył się właśnie ważny remont Nabrzeża Maltańskiego, co jeszcze bardziej podnosi standardy bezpieczeństwa i estetyki w regionie. Oto szczegóły dotyczące poszczególnych kąpielisk:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: temperatura powietrza wynosi 23°C , natomiast wody 18°C . Ostatnie badanie czystości wody z 23 lipca potwierdziło jej przydatność do kąpieli.

temperatura powietrza wynosi , natomiast wody . Ostatnie badanie czystości wody z 23 lipca potwierdziło jej przydatność do kąpieli. Kąpielisko przy plaży „B” w Łebie: oferuje identyczne warunki – powietrze ma 23°C , a woda 18°C . Stan sanitarny wody jest bez zarzutu.

oferuje identyczne warunki – powietrze ma , a woda . Stan sanitarny wody jest bez zarzutu. Kąpielisko przy plaży C w Łebie: tutaj również wczasowicze mogą cieszyć się bezpieczną kąpielą przy temperaturze powietrza 23°C i wody 18°C.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów przed wejściem do wody obawia się uciążliwych zakwitów mikroorganizmów, które potrafią popsuć najlepszy wypoczynek. Pojawiły się jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w Łebie – na żadnym z monitorowanych kąpielisk (plaże A, B i C) nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy sanitarne potwierdzają, że woda jest w pełni bezpieczna i czysta. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając, że kolejny rutynowy test jakości wody zaplanowano na 11 sierpnia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: przyjemne 23°C w cieniu, lekki zefirek o prędkości 2 m/s oraz orzeźwiające 18°C w wodzie gwarantują udany dzień na plaży. Dodatkowym atutem weekendu będą zbliżające się regaty Equinor Puchar Małych Żagli 2026, które odbędą się na plaży zachodniej w dniach 1-2 sierpnia. Warto jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek to odpowiedzialny wypoczynek. Złotą zasadą każdego plażowicza jest stałe kontrolowanie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dzisiaj, czujność i zdrowy rozsądek to podstawa.

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