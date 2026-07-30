Prokuratura ujawnia nowe fakty w sprawie tragedii pod Gdańskiem. Syn znalazł ciało ojca i ranną matkę

Rodzinna tragedia pod Gdańskiem. Policja na miejscu zbrodni w Otominie

Śledczy prowadzą postępowanie w sprawie tragicznego zdarzenia, do którego doszło w środę, 29 lipca, w Otominie w powiecie gdańskim. Po godzinie 15 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące użycia broni palnej, w wyniku którego poszkodowani mieli zostać 52-letni mężczyzna i kobieta. Po dotarciu na miejsce policjanci ujawnili ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy.

Kobieta z obrażeniami została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Gdańsku. Policja przekazała wcześniej, że wstępne ustalenia wykluczają udział osób trzecich. Wiadomo również, że dramatycznego odkrycia dokonał syn pary, który znalazł ciało ojca i ranną matkę.

Śledztwo gdańskiej prokuratury. Zabezpieczono pokaźny arsenał

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo i prowadzi czynności mające wyjaśnić okoliczności tragedii. Jak przekazał prok. Mariusz Duszyński, na miejscu zabezpieczono liczne ślady i dowody.

- Pod nadzorem prokuratora zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, w trakcie których zabezpieczono ślady biologiczne. Zabezpieczono także osiem sztuk broni. Dwie z nich należały do denata, a sześć pozostałych należało do pokrzywdzonej. Biegły lekarz z zakresu medycyny sądowej pod nadzorem prokuratora przeprowadził oględziny ciało denata. Zabezpieczono także telefony należące do osób uczestniczących w tym zdarzeniu. Również zostali przesłuchani świadkowie – mówi prok. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Śledczy zaplanowali przeprowadzenie sekcji zwłok 52-letniego mężczyzny. W kolejnych etapach postępowania zlecone zostaną także opinie biegłych, m.in. z zakresu medycyny sądowej, balistyki oraz innych specjalności.

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