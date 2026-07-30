Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Po niedawnych, niebezpiecznych prądach wstecznych i wysokich falach, które paraliżowały wybrzeże, Bałtyk w Rowach całkowicie się uspokoił. Prędkość wiatru spadła do zaledwie 1 m/s, co stwarza idealne warunki do bezpiecznej rekreacji w wodzie. Ratownicy nie wywiesili dziś żadnych czerwonych flag, a ostatnie badania potwierdzają doskonałą jakość wody.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż na dzień 30 lipca:

Rowy Wschód Słowińskie I – woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi tu 28°C , natomiast woda w morzu ma 18°C . Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s.

– woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi tu , natomiast woda w morzu ma . Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s. Rowy Wschód Słowińskie II – parametry na tym odcinku są równie korzystne. Temperatura powietrza to 28°C , wody 18°C , a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna.

– parametry na tym odcinku są równie korzystne. Temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna. Rowy Zachód Apator – zachodnia część kurortu kusi nieco cieplejszą wodą o temperaturze 19°C . Słupki rtęci wskazują 27°C , a delikatny wiatr (1 m/s) sprzyja komfortowemu plażowaniu.

– zachodnia część kurortu kusi nieco cieplejszą wodą o temperaturze . Słupki rtęci wskazują , a delikatny wiatr (1 m/s) sprzyja komfortowemu plażowaniu. Rowy Zachód Centralne – najpopularniejszy punkt na zachodniej plaży notuje dziś 28°C w powietrzu i przyjemne 19°C w wodzie. Przy wietrze o sile 1 m/s warunki do pływania są optymalne.

– najpopularniejszy punkt na zachodniej plaży notuje dziś w powietrzu i przyjemne w wodzie. Przy wietrze o sile 1 m/s warunki do pływania są optymalne. Rowy Zachód Domki Letniskowe – kolejne w pełni bezpieczne i otwarte kąpielisko. Temperatura powietrza wynosi tu 27°C , a wody 19°C , przy spokojnym wietrze rzędu 1 m/s.

– kolejne w pełni bezpieczne i otwarte kąpielisko. Temperatura powietrza wynosi tu , a wody , przy spokojnym wietrze rzędu 1 m/s. Rowy Zachód Radomsko – to idealne miejsce na relaks przy temperaturze powietrza wynoszącej 27°C i temperaturze wody rzędu 19°C . Niemal bezwietrzna pogoda (1 m/s) gwarantuje brak fal.

– to idealne miejsce na relaks przy temperaturze powietrza wynoszącej i temperaturze wody rzędu . Niemal bezwietrzna pogoda (1 m/s) gwarantuje brak fal. Rowy Zachód Słoneczko – zestawienie zamyka plaża z temperaturą powietrza na poziomie 27°C i wody 19°C. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) sprzyja spokojnemu wypoczynkowi całej rodziny.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących kąpiel przygotowano doskonałą wiadomość – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich punktach pomiarowych przeszła oficjalne badania sanitarno-epidemiologiczne i została uznana za w pełni bezpieczną. Można bez obaw korzystać z letniego orzeźwienia i cieszyć się czystym Bałtykiem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Rowach to prawdziwa gratka dla wczasowiczów: upalne powietrze o temperaturze do 28°C idealnie współgra z orzeźwiającym Bałtykiem, którego temperatura waha się od 18°C do 19°C. Przy tak znikomym wietrze (1 m/s) morze jest spokojne i bezpieczne. Choć pogoda zachęca do beztroski, kluczową zasadą pozostaje stała czujność – należy zawsze przed wejściem do wody sprawdzić kolor wywieszonej flagi na stanowisku ratowniczym. Słuchanie zaleceń ratowników WOPR oraz dbanie o odpowiednie nawodnienie i ochronę przed słońcem to podstawa udanego urlopu.

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