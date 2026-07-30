Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-30 10:22

Po gwałtownym załamaniu pogody i wysokich falach, które jeszcze kilka dni temu zmuszały ratowników do wywieszania czerwonych flag na pomorskim wybrzeżu, 30 lipca przyniósł upragnioną stabilizację. We Władysławowie oraz sąsiednim Chłapowie panują dziś znakomite warunki do wypoczynku przy bardzo słabym wietrze osiągającym zaledwie 2 m/s. Wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla spragnionych morskich kąpieli.

Biała flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży we Władysławowie. O warunkach kąpieli przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 30.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Po przejściu niedawnego sztormu morze wreszcie się uspokoiło, a ratownicy mogli schować czerwone flagi. Dziś na wszystkich plażach w gminie powiewają białe flagi, co oznacza pełną dostępność kąpielisk. Co ciekawe, woda w niektórych miejscach zaskakuje wyjątkowo wysoką temperaturą, co zdarza się na Bałtyku zazwyczaj przy sprzyjających, ciepłych prądach morskich. Oto szczegółowy wykaz otwartych plaż w rejonie Władysławowa i Chłapowa wraz z aktualnymi warunkami:

  • Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Temperatura powietrza wynosi 17°C, z kolei woda ma niesamowite 23°C. Przy wietrze o prędkości 2 m/s to idealne miejsce dla osób, które nie przepadają za chłodnym Bałtykiem.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Powietrze nagrzało się tu do 23°C, a woda ma przyjemne 17°C. Wiatr osiąga zaledwie 2 m/s, co stwarza doskonałe warunki do plażowania.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Temperatura powietrza to 22°C, a wody 16°C. Przy łagodnym wietrze 2 m/s warunki są idealne do relaksu nad brzegiem.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Termometry wskazują 22°C w powietrzu i 16°C w wodzie. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Nad brzegiem odnotowano 23°C, w wodzie 17°C, przy spokojnym wietrze 2 m/s.
  • Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Temperatura powietrza wynosi 23°C, wody 17°C, a prędkość wiatru to łagodne 2 m/s.
  • Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Podobnie jak na początku Półwyspu Helskiego, woda jest tu niezwykle ciepła i ma aż 22°C, przy temperaturze powietrza wynoszącej 17°C i wietrze 2 m/s.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów kluczową kwestią przy wyborze miejsca do kąpieli jest obecność uciążliwych glonów. Mamy doskonałe wieści: na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie stwierdzono zakwitu sinic. Oficjalne analizy próbek wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli. Kolejne rutynowe badania zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku, co gwarantuje stałą kontrolę nad czystością tutejszych plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 30 lipca to wymarzony dzień na plażowanie we Władysławowie i Chłapowie. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s, przyjemne temperatury powietrza w granicach 17-23°C oraz woda o temperaturze sięgającej nawet 22-23°C w cieplejszych strefach zachęcają do aktywności. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpieczeństwa nad wodą: zawsze przed wejściem do morza sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Brak czerwonej flagi oraz obecność ratowników to jedyny gwarant bezpiecznej i udanej zabawy w falach Bałtyku.

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