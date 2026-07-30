Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Po przejściu niedawnego sztormu morze wreszcie się uspokoiło, a ratownicy mogli schować czerwone flagi. Dziś na wszystkich plażach w gminie powiewają białe flagi, co oznacza pełną dostępność kąpielisk. Co ciekawe, woda w niektórych miejscach zaskakuje wyjątkowo wysoką temperaturą, co zdarza się na Bałtyku zazwyczaj przy sprzyjających, ciepłych prądach morskich. Oto szczegółowy wykaz otwartych plaż w rejonie Władysławowa i Chłapowa wraz z aktualnymi warunkami:

Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Temperatura powietrza wynosi 17°C , z kolei woda ma niesamowite 23°C . Przy wietrze o prędkości 2 m/s to idealne miejsce dla osób, które nie przepadają za chłodnym Bałtykiem.

Temperatura powietrza wynosi , z kolei woda ma niesamowite . Przy wietrze o prędkości to idealne miejsce dla osób, które nie przepadają za chłodnym Bałtykiem. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Powietrze nagrzało się tu do 23°C , a woda ma przyjemne 17°C . Wiatr osiąga zaledwie 2 m/s , co stwarza doskonałe warunki do plażowania.

Powietrze nagrzało się tu do , a woda ma przyjemne . Wiatr osiąga zaledwie , co stwarza doskonałe warunki do plażowania. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Temperatura powietrza to 22°C , a wody 16°C . Przy łagodnym wietrze 2 m/s warunki są idealne do relaksu nad brzegiem.

Temperatura powietrza to , a wody . Przy łagodnym wietrze warunki są idealne do relaksu nad brzegiem. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Termometry wskazują 22°C w powietrzu i 16°C w wodzie. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Wiatr wieje z prędkością . Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Nad brzegiem odnotowano 23°C , w wodzie 17°C , przy spokojnym wietrze 2 m/s .

Nad brzegiem odnotowano , w wodzie , przy spokojnym wietrze . Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Temperatura powietrza wynosi 23°C , wody 17°C , a prędkość wiatru to łagodne 2 m/s .

Temperatura powietrza wynosi , wody , a prędkość wiatru to łagodne . Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Podobnie jak na początku Półwyspu Helskiego, woda jest tu niezwykle ciepła i ma aż 22°C, przy temperaturze powietrza wynoszącej 17°C i wietrze 2 m/s.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów kluczową kwestią przy wyborze miejsca do kąpieli jest obecność uciążliwych glonów. Mamy doskonałe wieści: na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie stwierdzono zakwitu sinic. Oficjalne analizy próbek wody przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli. Kolejne rutynowe badania zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku, co gwarantuje stałą kontrolę nad czystością tutejszych plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 30 lipca to wymarzony dzień na plażowanie we Władysławowie i Chłapowie. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s, przyjemne temperatury powietrza w granicach 17-23°C oraz woda o temperaturze sięgającej nawet 22-23°C w cieplejszych strefach zachęcają do aktywności. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpieczeństwa nad wodą: zawsze przed wejściem do morza sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Brak czerwonej flagi oraz obecność ratowników to jedyny gwarant bezpiecznej i udanej zabawy w falach Bałtyku.

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