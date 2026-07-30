Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują dziś relaks na piasku, mamy doskonałe informacje. Jedyne oficjalnie monitorowane kąpielisko w tej letniskowej miejscowości jest w pełni dostępne dla spragnionych ochłody turystów. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do wchodzenia do wody, co oznacza, że powiewa tam biała flaga.

Oto szczegółowe warunki na plaży w Chałupach:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura wody wynosi przyjemne 18°C, a powietrze ogrzało się do 23°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal, a warunki do pływania są bardzo bezpieczne. Ostatnie badanie czystości wody z 22 lipca wykazało, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli (kolejne zaplanowano na 3 sierpnia).

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wieści dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody potwierdza jej wysoką jakość i pełne bezpieczeństwo dla zdrowia kąpiących się. Sytuacja na Półwyspie Helskim jest stabilna, a czysta woda zachęca do ucieczki przed letnim gorącem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Chałupach to idealny kompromis między letnim ciepłem a komfortem termicznym – 23°C w powietrzu i łagodny wiatr o prędkości 3 m/s gwarantują udany dzień na plaży bez męczącego skwaru. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od naszej uwagi. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być uważne obserwowanie masztu flagowego na stanowisku ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń. Nawet przy najspokojniejszym morzu, bezpieczna kąpiel to ta pod czujnym okiem profesjonalistów.

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