Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

W Stegnie panują dziś bardzo dobre warunki do wypoczynku nad wodą. Choć w ostatnich dniach turyści na Mierzei Wiślanej musieli zmagać się z czerwonymi flagami i zakazami kąpieli w sąsiednich miejscowościach, takich jak Sztutowo czy Krynica Morska, to dzisiaj plaże w Stegnie są w pełni dostępne dla gości. Na obu tutejszych kąpieliskach nie wywieszono czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest dozwolone i bezpieczne. Choć woda w morzu wciąż odczuwa skutki niedawnych gwałtownych ochłodzeń spowodowanych sztormami, to słaby wiatr sprzyja dziś rekreacji.

Oto szczegółowe warunki na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie:

Kąpielisko Stegna I: Kąpielisko jest OTWARTE . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , a woda w Bałtyku osiągnęła 18°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal. Ostatnie badanie wody z 21 lipca potwierdziło jej przydatność do kąpieli, a kolejny rutynowy pomiar zaplanowano na 31 lipca.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku osiągnęła . Słaby wiatr wiejący z prędkością sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal. Ostatnie badanie wody z 21 lipca potwierdziło jej przydatność do kąpieli, a kolejny rutynowy pomiar zaplanowano na 31 lipca. Kąpielisko Stegna II: To kąpielisko jest również OTWARTE i w pełni bezpieczne. Warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży: temperatura powietrza to 20°C, wody 18°C, a wiatr osiąga łagodne 4 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli, co gwarantuje spokojną i udaną rekreację.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów wody czekają doskonałe wiadomości: na kąpieliskach Stegna I oraz Stegna II nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Wpisuje się to w szerszy, optymistyczny trend na koniec lipca – badania potwierdzają, że otwarty Bałtyk oraz Zatoka Gdańska są obecnie wolne od uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Plażowicze w Stegnie mogą więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak o zachowaniu czujności.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Stegnie sprzyjają nadmorskiemu wypoczynkowi. Choć temperatura wody wynosząca 18°C może wydawać się rześka po niedawnych zawirowaniach pogodowych i sztormach na Bałtyku, to przy temperaturze powietrza na poziomie 20°C i łagodnym wietrze o prędkości 4 m/s, jest to świetny czas na plażowanie i bezpieczne pluskanie się przy brzegu. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego turysty: zawsze należy sprawdzać kolor flagi wywieszonej na plaży i bezwzględnie słuchać poleceń ratowników. Warunki nad morzem potrafią zmienić się niezwykle dynamicznie, dlatego odpowiedzialność i rozsądek to klucz do udanego urlopu.

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