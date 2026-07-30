Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Osoby spędzające urlop w Rewie mają dziś powody do radości. Na obu monitorowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny plażach woda jest czysta, a warunki sprzyjają kąpielom. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 24 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 5 sierpnia). Temperatura wody wynosi przyjemne 20°C , a powietrze ogrzało się do 21°C . Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla wody jest spokojna.

– woda jest w pełni (ostatnia ocena z 24 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 5 sierpnia). Temperatura wody wynosi przyjemne , a powietrze ogrzało się do . Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie sprawia, że tafla wody jest spokojna. Rewa od strony Zatoki Puckiej – tu również jakość wody została oceniona pozytywnie jako przydatna do kąpieli (następne badanie odbędzie się 5 sierpnia). Termometry wskazują 21°C w cieniu, natomiast woda osiągnęła temperaturę 20°C. Praktycznie bezwietrzna aura (wiatr o prędkości 1 m/s) gwarantuje doskonałe warunki do rekreacji i uprawiania sportów wodnych.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Dobre wieści płyną również z najnowszych raportów sanitarnych. W przeciwieństwie do wcześniejszych tygodni lipca, kiedy to wysokie temperatury i brak wiatru sprzyjały zakwitom sinic na Pomorzu, obecnie na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano obecności tych toksycznych cyjanobakterii. Zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Puckiej woda charakteryzuje się świetną przejrzystością, co potwierdzają oficjalne oceny czystości wody oraz brak ostrzeżeń ze strony ratowników pracujących na miejscu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 30 lipca w Rewie panuje wymarzona aura na plażowanie: umiarkowane temperatury powietrza i wody wynoszące odpowiednio 21°C i 20°C, połączone z niemal bezwietrzną pogodą (1-2 m/s), gwarantują komfortowy odpoczynek bez obaw o wysokie fale czy groźne prądy wsteczne. Pamiętajmy jednak, że letnia pogoda nad Bałtykiem bywa zmienna. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz sprawdzanie koloru flagi na kąpielisku przed wejściem do wody – biała flaga to zielone światło dla bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli.

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