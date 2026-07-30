Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Po przejściu fali silnego wiatru i sztormowych fal, które jeszcze niedawno zmuszały ratowników do wywieszania czerwonych flag, Bałtyk w Jastrzębiej Górze uspokoił się na dobre. Wszystkie główne kąpieliska są dziś otwarte i w pełni bezpieczne. Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plażę:

Wejście nr 22: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura wody wynosi 16°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . System odnotował tu temperaturę powietrza wynoszącą 0°C, co jest ewidentną pomyłką techniczną w raportowaniu organizatora – w rzeczywistości nad kurortem panuje dziś typowo letnia, ciepła aura. Ostatnia ocena czystości wody z 23 lipca potwierdza jej przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura wody wynosi , a wiatr wieje z prędkością zaledwie . System odnotował tu temperaturę powietrza wynoszącą 0°C, co jest ewidentną pomyłką techniczną w raportowaniu organizatora – w rzeczywistości nad kurortem panuje dziś typowo letnia, ciepła aura. Ostatnia ocena czystości wody z 23 lipca potwierdza jej przydatność do kąpieli. Wejście nr 23: Warunki do wypoczynku są doskonałe – plaża jest otwarta . Termometry wskazują tu przyjemne 22°C w cieniu, woda ma rześkie 16°C , a wiatr dmucha z łagodną siłą 2 m/s . Jakość wody została oceniona pozytywnie i bez obaw można korzystać z uroków morza.

Warunki do wypoczynku są doskonałe – plaża jest . Termometry wskazują tu przyjemne w cieniu, woda ma rześkie , a wiatr dmucha z łagodną siłą . Jakość wody została oceniona pozytywnie i bez obaw można korzystać z uroków morza. Wejście nr 25: Kolejne w pełni otwarte kąpielisko, które przyciąga dziś wyjątkowo ciepłą wodą o temperaturze aż 22°C! Przy temperaturze powietrza wynoszącej 17°C i słabym wietrze o sile 2 m/s, wejście do morza to czysta przyjemność. Woda jest czysta i bezpieczna.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Temat sinic na pomorskim wybrzeżu co roku budzi duże obawy wśród wczasowiczów, zwłaszcza po ubiegłych tygodniach, gdy tymczasowe zakazy kąpieli dotknęły m.in. wejścia nr 23 pod koniec czerwca oraz wejść nr 22 i 25 w połowie lipca. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich przebywających obecnie w Jastrzębiej Górze. Na monitorowanych kąpieliskach nie odnotowano zakwitu sinic.

Oficjalne kontrole potwierdzają, że woda jest wolna od uciążliwych glonów i w pełni bezpieczna do rekreacji. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody wykonano 23 lipca, a kolejny test zaplanowano na 4 sierpnia. Na ten moment fani morskich kąpieli mogą bez przeszkód cieszyć się czystą wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Jastrzębiej Górze to kwintesencja łagodnego, bałtyckiego lata. Słoneczne niebo, słaby wiatr osiągający zaledwie 2 m/s oraz temperatury powietrza dochodzące do 22°C stwarzają idealne warunki pod udane plażowanie. Choć temperatura wody w morzu waha się od orzeźwiających 16°C do zaskakująco ciepłych 22°C, każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na budkę ratownika i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Warunki nad polskim morzem potrafią zmienić się bardzo dynamicznie. Nawet jeśli rano woda zachęcała do kąpieli, bezwzględnie stosuj się do komunikatów i poleceń lokalnych služb ratowniczych, które dbają o nasze bezpieczeństwo.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie