Dachowanie na Pomorzu i seria zaskoczeń. Każdy, kto tam przyjechał, miał coś na sumieniu

Dachowanie pod Wejherowem. 19-letni kierowca stracił panowanie nad autem

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w poniedziałek, 27 lipca, około godziny 9.30. Na leśnym odcinku drogi między Gniewem a Rybnem dachował ford prowadzony przez 19-latka. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierowca jechał z prędkością niedostosowaną do warunków, stracił panowanie nad autem, które przewróciło się na dach i uderzyło w drzewo. Na miejsce skierowano patrol wejherowskiej drogówki.

Podczas wykonywania czynności funkcjonariusze znaleźli przy 19-latku niewielką ilość marihuany. Ustalili również, że nie posiadał prawa jazdy, a przeprowadzony narkotest wskazał obecność amfetaminy. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań. To jednak nie był koniec ustaleń policjantów.

W czasie interwencji na miejsce przyjechał audi znajomy 19-latka. Choć badanie wykazało, że był trzeźwy, a narkotest nie wykazał środków odurzających, w jego samochodzie policjanci zabezpieczyli niewielką ilość substancji przypominającej mefedron. Dodatkowo okazało się, że 41-latek prowadził auto mimo dwóch obowiązujących sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych.

– Na tym nie zakończyły się ustalenia funkcjonariuszy. W trakcie prowadzonych czynności na miejsce przyjechał również 35-letni mężczyzna. W tym przypadku po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach okazało się, że był on poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu. Po potwierdzeniu jego aktualnego miejsca przebywania poszukiwania zostały zakończone – czytamy w komunikacie.

Zatrzymani kierowcy trafili do celi. Przed nimi poważne konsekwencje

19-letni kierowca forda oraz 41-letni kierowca audi zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Młodszy z mężczyzn odpowie m.in. za prowadzenie pojazdu bez uprawnień i pod wpływem narkotyków, za co grozi do trzech lat więzienia. Z kolei 41-latek usłyszy zarzut złamania dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, za co może trafić do więzienia nawet na pięć lat. Obaj poniosą również odpowiedzialność za posiadanie narkotyków, za co również grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Policja nie miała dostępu do bazy