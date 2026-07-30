Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż

Większość gdańskich plaż zachęca dziś do kąpieli, oferując świetną pogodę i bezpieczną wodę. Oto lista otwartych kąpielisk, na których powiewa biała flaga:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno : temperatura powietrza wynosi 25°C, woda ma przyjemne 20°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli 30 lipca.

: temperatura powietrza wynosi 25°C, woda ma przyjemne 20°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli 30 lipca. Gdańsk Jelitkowo : powietrze rozgrzało się tu do 23°C, woda ma 20°C, wiatr 1 m/s. Ostatnie badanie czystości wody z 30 lipca potwierdziło pełne bezpieczeństwo.

: powietrze rozgrzało się tu do 23°C, woda ma 20°C, wiatr 1 m/s. Ostatnie badanie czystości wody z 30 lipca potwierdziło pełne bezpieczeństwo. Piastowska Gdańsk Jelitkowo : temperatura powietrza to 23°C, wody 20°C, a wiatr osiąga 1 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 30 lipca).

: temperatura powietrza to 23°C, wody 20°C, a wiatr osiąga 1 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 30 lipca). Molo Gdańsk Brzeźno : temperatura powietrza wynosi 25°C, wody 20°C, a wiatr to łagodne 1 m/s. Na kąpielisku nie odnotowano krótkotrwałego zanieczyszczenia wody.

: temperatura powietrza wynosi 25°C, wody 20°C, a wiatr to łagodne 1 m/s. Na kąpielisku nie odnotowano krótkotrwałego zanieczyszczenia wody. Gdańsk Świbno : temperatura powietrza wynosi 25°C, woda ma 20°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 28 lipca).

: temperatura powietrza wynosi 25°C, woda ma 20°C, wiatr 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 28 lipca). Gdańsk Orle : termometry pokazują 23°C w powietrzu i 20°C w wodzie, przy wietrze 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 28 lipca).

: termometry pokazują 23°C w powietrzu i 20°C w wodzie, przy wietrze 1 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z 28 lipca). Gdańsk Stogi : temperatura powietrza wynosi 22°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s. Jakość wody oceniona pozytywnie 28 lipca.

: temperatura powietrza wynosi 22°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s. Jakość wody oceniona pozytywnie 28 lipca. Gdańsk Sobieszewo: nietypowe warunki termiczne – temperatura powietrza wynosi 18°C, podczas gdy woda ma aż 26°C! Przy wietrze 1 m/s woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 28 lipca).

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku

Niestety, jedno z gdańskich kąpielisk zostało wyłączone z użytku ze względów bezpieczeństwa:

Hallera Gdańsk Brzeźno: czerwona flaga powiewa tu ze względu na biologiczne zanieczyszczenie wody. Choć temperatura powietrza wynosi 25°C, a wody 20°C przy słabym wietrze (1 m/s), kategorycznie zabrania się wchodzenia do wody na tym odcinku plaży.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Są doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia cyjanobakterii. Na żadnym z gdańskich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury sprzyjają ich rozwojowi, tym razem woda w gdańskim pasie nadmorskim pozostaje pod tym względem w pełni czysta i bezpieczna dla plażowiczów. Jedynym wyjątkiem jest wspomniane wcześniej biologiczne zanieczyszczenie wody na kąpielisku Hallera Gdańsk Brzeźno, które jednak nie jest bezpośrednio powiązane z zakwitem sinic w bieżącym raporcie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

W czwartek nad gdańskim wybrzeżem dominuje słoneczna aura, a temperatury powietrza na plażach wahają się od 18°C (na wyspie Sobieszewskiej) do 25°C, natomiast temperatura wody wynosi od 18°C do nawet 26°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja spokojnej tafli morza. Należy jednak pamiętać, że przy panującym upale przekraczającym w cieniu 30°C i wysokim indeksie UV niezwykle ważne jest stosowanie kremów z filtrem oraz regularne nawadnianie organizmu. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: przed wejściem do wody zawsze upewnij się, jaka flaga powiewa na danym kąpielisku! Biała flaga to zielone światło do bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – co pozwala zadbać o bezpieczeństwo własne i swoich bliskich.

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