Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dziś rano nad polskim wybrzeżem zapanowała wspaniała aura. Po okresie silniejszych wiatrów, które jeszcze wczoraj utrudniały plażowanie w regionie, warunki są stabilne i bezpieczne. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do wchodzenia do wody na żadnej z miejskich plaż. Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Temperatura powietrza wynosi 26°C , a wody 20°C . Wiatr jest całkowicie nieodczuwalny ( 0 m/s ). Woda przydatna do kąpieli (ostatnie badanie: 27 lipca, następne zaplanowano na 4 sierpnia).

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr jest całkowicie nieodczuwalny ( ). Woda przydatna do kąpieli (ostatnie badanie: 27 lipca, następne zaplanowano na 4 sierpnia). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Temperatura powietrza to 26°C , wody zaś 20°C . Prędkość wiatru wynosi 0 m/s . Jakość wody bez zarzutu (ocena z 27 lipca, kolejna kontrola sanitarna: 4 sierpnia).

Temperatura powietrza to , wody zaś . Prędkość wiatru wynosi . Jakość wody bez zarzutu (ocena z 27 lipca, kolejna kontrola sanitarna: 4 sierpnia). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Termometry wskazują 26°C w cieniu, a woda zachęca temperaturą 20°C przy braku wiatru ( 0 m/s ). Woda w pełni zdatna do kąpieli (badanie z 27 lipca, kolejne: 4 sierpnia).

Termometry wskazują w cieniu, a woda zachęca temperaturą przy braku wiatru ( ). Woda w pełni zdatna do kąpieli (badanie z 27 lipca, kolejne: 4 sierpnia). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Powietrze ma temperaturę 26°C, natomiast woda w Zatoce Gdańskiej osiąga 20°C. Bezpieczną kąpiel gwarantuje brak wiatru (0 m/s) oraz pozytywny stan sanitarny (ocena z 27 lipca, następne badanie: 4 sierpnia).

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Dla urlopowiczów wypoczywających na Mierzei Wiślanej napływają doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności niebezpiecznych sinic, a woda we wszystkich lokalizacjach jest w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża sinice potrafią niespodziewanie pokrzyżować szyki wczasowiczom, to plaże w Krynicy Morskiej są dzisiaj czyste i całkowicie wolne od tego problemu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy czwartek to wymarzony dzień na plażowanie w Krynicy Morskiej – stabilna temperatura powietrza (26°C), przyjemnie orzeźwiająca woda (20°C) oraz zupełna flauta (0 m/s) stwarzają idealne warunki do wypoczynku. Warto jednak pamiętać, że aura nad Bałtykiem potrafi być bardzo dynamiczna i zmieniać się z godziny na godzinę. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest stałe obserwowanie koloru flagi na kąpielisku i bezwzględne stosowanie się do komunikatów oraz poleceń ratowników pracujących na plaży.

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