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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają
Dziś rano nad polskim wybrzeżem zapanowała wspaniała aura. Po okresie silniejszych wiatrów, które jeszcze wczoraj utrudniały plażowanie w regionie, warunki są stabilne i bezpieczne. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do wchodzenia do wody na żadnej z miejskich plaż. Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych kąpieliskach:
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Temperatura powietrza wynosi 26°C, a wody 20°C. Wiatr jest całkowicie nieodczuwalny (0 m/s). Woda przydatna do kąpieli (ostatnie badanie: 27 lipca, następne zaplanowano na 4 sierpnia).
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Temperatura powietrza to 26°C, wody zaś 20°C. Prędkość wiatru wynosi 0 m/s. Jakość wody bez zarzutu (ocena z 27 lipca, kolejna kontrola sanitarna: 4 sierpnia).
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Termometry wskazują 26°C w cieniu, a woda zachęca temperaturą 20°C przy braku wiatru (0 m/s). Woda w pełni zdatna do kąpieli (badanie z 27 lipca, kolejne: 4 sierpnia).
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Powietrze ma temperaturę 26°C, natomiast woda w Zatoce Gdańskiej osiąga 20°C. Bezpieczną kąpiel gwarantuje brak wiatru (0 m/s) oraz pozytywny stan sanitarny (ocena z 27 lipca, następne badanie: 4 sierpnia).
Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację
Dla urlopowiczów wypoczywających na Mierzei Wiślanej napływają doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności niebezpiecznych sinic, a woda we wszystkich lokalizacjach jest w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża sinice potrafią niespodziewanie pokrzyżować szyki wczasowiczom, to plaże w Krynicy Morskiej są dzisiaj czyste i całkowicie wolne od tego problemu.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy czwartek to wymarzony dzień na plażowanie w Krynicy Morskiej – stabilna temperatura powietrza (26°C), przyjemnie orzeźwiająca woda (20°C) oraz zupełna flauta (0 m/s) stwarzają idealne warunki do wypoczynku. Warto jednak pamiętać, że aura nad Bałtykiem potrafi być bardzo dynamiczna i zmieniać się z godziny na godzinę. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest stałe obserwowanie koloru flagi na kąpielisku i bezwzględne stosowanie się do komunikatów oraz poleceń ratowników pracujących na plaży.