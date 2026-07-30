Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Warunki na usteckim wybrzeżu uległy diametralnej poprawie w porównaniu do ubiegłych dni, kiedy silne prądy wsteczne i sztormowa pogoda uniemożliwiały bezpieczną rekreację. Dzisiaj wiatr niemal zupełnie ustał, a woda w Bałtyku zachęca do orzeźwiających kąpieli. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na usteckich plażach:

Ustka Wschód : Temperatura powietrza osiągnęła dziś upalne 29°C , natomiast woda w morzu ma bardzo przyjemne 20°C . Prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s , co zapewnia spokojną taflę wody i brak uciążliwych fal. Oficjalna ocena przydatności wody do kąpieli z 29 lipca potwierdza, że jest ona całkowicie bezpieczna.

: Temperatura powietrza osiągnęła dziś upalne , natomiast woda w morzu ma bardzo przyjemne . Prędkość wiatru to zaledwie , co zapewnia spokojną taflę wody i brak uciążliwych fal. Oficjalna ocena przydatności wody do kąpieli z 29 lipca potwierdza, że jest ona całkowicie bezpieczna. Ustka Zachód II: Oferuje niemal identyczne, doskonałe warunki. Termometry wskazują tu 29°C, temperatura wody wynosi 20°C, a wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s. Woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli, co czyni tę stronę Ustki świetnym wyborem na dzisiejszy relaks.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów mamy doskonałe wiadomości – na usteckich kąpieliskach nie odnotowano obecności sinic. Zarówno plaża wschodnia, jak i zachodnia są wolne od tych organizmów, a woda zachowuje doskonałą przejrzystość. Oficjalny monitoring prowadzony przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdza, że stan biologiczny wody w obu miejscach jest bez zarzutu, co pozwala na bezpieczne i komfortowe korzystanie z kąpieli bez obaw o podrażnienia czy alergie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustce to synoptyczny strzał w dziesiątkę – 29°C w cieniu, temperatura wody na poziomie 20°C oraz minimalny wiatr (1 m/s) tworzą wymarzoną aurę dla wczasowiczów. Pamiętajmy jednak, że pogoda nad polskim morzem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu kilku godzin. Złotą zasadą bezpiecznego wypoczynku pozostaje bieżące kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń i uwag ratowników dbających o nasze bezpieczeństwo.

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