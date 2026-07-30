Niebieska i pomarańczowa ekipa rozgrzała plażę w Ustce! Baltic Tour Medicover Sport kontynuuje nadmorską trasę!

Plaża w Ustce przywitała niebiesko-pomarańczowy patrol

W środę, 29 lipca, plaża w Ustce wypełniła się uczestnikami Baltic Tour Medicover Sport. Po wcześniejszych przystankach niebiesko-pomarańczowy patrol po raz kolejny przygotował dla plażowiczów miasteczko pełne aktywności.

Sport, zdrowie i zabawa dla każdego

Osoby odwiedzające strefę w Ustce mogły połączyć wypoczynek nad wodą z dbałością o zdrowie i formę fizyczną. Wśród głównych atrakcji znalazły się:

Strefa zdrowia i profilaktyki , a w niej możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji ze specjalistami.

, a w niej możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji ze specjalistami. Aktywności sportowe: tor przeszkód, warsztaty oraz turniej tenisa plażowego dla amatorów i zaawansowanych.

tor przeszkód, warsztaty oraz turniej tenisa plażowego dla amatorów i zaawansowanych. Strefa dla najmłodszych , w której nie brakowało animacji oraz tworzenia morskich pamiątek.

, w której nie brakowało animacji oraz tworzenia morskich pamiątek. Pomarańczowy patrol: konkursy z radiowymi gadżetami i zabawy prowadzone przez naszą Ekipę Eska Summer City z Trójmiasta!

To nie koniec! Gdzie jeszcze pojawi się Baltic Tour Medicover Sport?

To dopiero półmetek wakacyjnej trasy. Ekipa Baltic Tour Medicover Sport kontynuuje swoją podróż po najpopularniejszych kurortach w Polsce i zmierza w stronę Trójmiasta. Sprawdź, kiedy odwiedzi kolejne miejscowości:

30 lipca – Łeba

31 lipca – Jastarnia

1 sierpnia – Hel

3 sierpnia – Sopot

4 sierpnia – Gdańsk

5 sierpnia – Gdynia

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