Niebieska i pomarańczowa ekipa rozgrzała plażę w Ustce! Baltic Tour Medicover Sport kontynuuje nadmorską trasę!

Plaża w Ustce przywitała niebiesko-pomarańczowy patrol
W środę, 29 lipca, plaża w Ustce wypełniła się uczestnikami Baltic Tour Medicover Sport. Po wcześniejszych przystankach niebiesko-pomarańczowy patrol po raz kolejny przygotował dla plażowiczów miasteczko pełne aktywności.
Sport, zdrowie i zabawa dla każdego
Osoby odwiedzające strefę w Ustce mogły połączyć wypoczynek nad wodą z dbałością o zdrowie i formę fizyczną. Wśród głównych atrakcji znalazły się:
- Strefa zdrowia i profilaktyki, a w niej możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji ze specjalistami.
- Aktywności sportowe: tor przeszkód, warsztaty oraz turniej tenisa plażowego dla amatorów i zaawansowanych.
- Strefa dla najmłodszych, w której nie brakowało animacji oraz tworzenia morskich pamiątek.
- Pomarańczowy patrol: konkursy z radiowymi gadżetami i zabawy prowadzone przez naszą Ekipę Eska Summer City z Trójmiasta!
To nie koniec! Gdzie jeszcze pojawi się Baltic Tour Medicover Sport?
To dopiero półmetek wakacyjnej trasy. Ekipa Baltic Tour Medicover Sport kontynuuje swoją podróż po najpopularniejszych kurortach w Polsce i zmierza w stronę Trójmiasta. Sprawdź, kiedy odwiedzi kolejne miejscowości:
- 30 lipca – Łeba
- 31 lipca – Jastarnia
- 1 sierpnia – Hel
- 3 sierpnia – Sopot
- 4 sierpnia – Gdańsk
- 5 sierpnia – Gdynia