Niebieska i pomarańczowa ekipa rozgrzała plażę w Ustce! Baltic Tour Medicover Sport kontynuuje nadmorską trasę!

alig
2026-07-30 12:18

Po sukcesie w Darłowie i przełamaniu kaprysów wakacyjnej pogody letnia trasa Baltic Tour Medicover Sport zawitała do Ustki. Słoneczna aura, sportowe emocje, badania profilaktyczne oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych - tak wyglądał kolejny przystanek ekipy, która niesie energię wzdłuż polskiego wybrzeża.

Plaża w Ustce przywitała niebiesko-pomarańczowy patrol

W środę, 29 lipca, plaża w Ustce wypełniła się uczestnikami Baltic Tour Medicover Sport. Po wcześniejszych przystankach niebiesko-pomarańczowy patrol po raz kolejny przygotował dla plażowiczów miasteczko pełne aktywności.

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Sport, zdrowie i zabawa dla każdego

Osoby odwiedzające strefę w Ustce mogły połączyć wypoczynek nad wodą z dbałością o zdrowie i formę fizyczną. Wśród głównych atrakcji znalazły się:

  • Strefa zdrowia i profilaktyki, a w niej możliwość wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji ze specjalistami.
  • Aktywności sportowe: tor przeszkód, warsztaty oraz turniej tenisa plażowego dla amatorów i zaawansowanych.
  • Strefa dla najmłodszych, w której nie brakowało animacji oraz tworzenia morskich pamiątek.
  • Pomarańczowy patrol: konkursy z radiowymi gadżetami i zabawy prowadzone przez naszą Ekipę Eska Summer City z Trójmiasta!

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To nie koniec! Gdzie jeszcze pojawi się Baltic Tour Medicover Sport?

To dopiero półmetek wakacyjnej trasy. Ekipa Baltic Tour Medicover Sport kontynuuje swoją podróż po najpopularniejszych kurortach w Polsce i zmierza w stronę Trójmiasta. Sprawdź, kiedy odwiedzi kolejne miejscowości:

  • 30 lipca – Łeba
  • 31 lipca – Jastarnia
  • 1 sierpnia – Hel
  • 3 sierpnia – Sopot
  • 4 sierpnia – Gdańsk
  • 5 sierpnia – Gdynia
Dwie nastolatki w strojach kąpielowych trzymają ramkę Radia Eska na plaży. O Baltic Tour w Ustce czytaj na Eska Trójmiasto.
Galeria zdjęć 15

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