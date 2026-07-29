36-latek przywiązywał psa do łóżka na krótkiej smyczy. Zwierzę żyło w skrajnych warunkach

Horror w Wejherowie. Pies przywiązany do łóżka na krótkiej uwięzi

Funkcjonariusze z Wejherowa oraz przedstawiciele OTOZ Animals przeprowadzili interwencję w jednym z mieszkań po zgłoszeniu dotyczącym możliwego znęcania się nad psem. Na miejscu potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Zwierzę było przywiązane do nogi łóżka bardzo krótką uwięzią i przebywało w skrajnie zaniedbanym otoczeniu.

Z ustaleń policjantów wynika, że pies żył w brudzie i od dłuższego czasu był pozbawiony właściwej opieki. Przez większość doby pozostawał przypięty do ramy łóżka około 1,5-metrową linką, co praktycznie uniemożliwiało mu swobodne przemieszczanie się i normalne funkcjonowanie.

- Takie zachowanie stanowi naruszenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt i może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 35 ust. 1a tej ustawy. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności – czytamy w komunikacie.

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Interwencja OTOZ Animals. 36-letni oprawca stanie przed sądem

Czworonóg został odebrany 36-letniemu właścicielowi i przekazany pod opiekę OTOZ Animals, gdzie otrzyma niezbędną pomoc. Policjanci prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna w najbliższym czasie usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzęciem, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Przepisy zobowiązują właścicieli do zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków bytowych, stałego dostępu do pożywienia, wody oraz schronienia. Prawo zakazuje również trzymania psa na uwięzi dłużej niż 12 godzin na dobę, a jej minimalna długość musi wynosić 3 metry. Łamanie tych zasad może zostać uznane za znęcanie się nad zwierzęciem i stanowi przestępstwo.

Policja nie miała dostępu do bazy