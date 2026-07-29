Dramat w domu na Pomorzu! Syn odnalazł ciało ojca i ranną matkę. Na miejscu była broń

Tajemnicza śmierć w Otominie. Ciało 52-latka i broń w domu jednorodzinnym

Do tragedii doszło w jednym z domów w Otominie w powiecie gdańskim. To właśnie tam młody mężczyzna odnalazł ciało swojego 52-letniego ojca. Na miejsce skierowano liczne służby, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo podjętych działań nie udało się uratować życia mężczyzny. Przyczyny i przebieg tragedii są obecnie wyjaśniane.

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Informacja o zdarzeniu dotarła do służb w środę, 29 lipca, po godzinie 15.

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- Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na miejscu zabezpieczono również broń palną - mówi Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim w rozmowie z Radiem Eska.

Jak podaje RMF FM, według nieoficjalnych ustaleń w domu znajdowała się również matka mężczyzny, która doznała rany głowy. Dotychczas nie przekazano informacji o jej stanie zdrowia. Wiadomo natomiast, że podczas działań służb zabezpieczono broń palną.

Na tym etapie postępowania prokuratura i policja nie ujawniają, co mogło doprowadzić do tragedii ani w jakich okolicznościach zginął 52-letni mężczyzna.

Gdzie szukać pomocy?

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Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22

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