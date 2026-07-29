Dramat w domu na Pomorzu! Syn odnalazł ciało ojca i ranną matkę. Na miejscu była broń

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Iwo Pastuszka
2026-07-29 18:58

Makabryczne odkrycie w miejscowości Otomin nieopodal Gdańska. Młody mężczyzna natrafił w domu na ciało swojego 52-letniego ojca, a jego matka miała ranę głowy. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe i policję. Podczas prowadzonych czynności zabezpieczono także broń palną. Okoliczności zdarzenia badają śledczy pod nadzorem prokuratury.

Biało-czerwona taśma policyjna z napisem Policja odgradza teren. O tragedii w Otominie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Anna Kisiel ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Tajemnicza śmierć w Otominie. Ciało 52-latka i broń w domu jednorodzinnym

Do tragedii doszło w jednym z domów w Otominie w powiecie gdańskim. To właśnie tam młody mężczyzna odnalazł ciało swojego 52-letniego ojca. Na miejsce skierowano liczne służby, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo podjętych działań nie udało się uratować życia mężczyzny. Przyczyny i przebieg tragedii są obecnie wyjaśniane.

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Informacja o zdarzeniu dotarła do służb w środę, 29 lipca, po godzinie 15.

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- Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na miejscu zabezpieczono również broń palną - mówi Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim w rozmowie z Radiem Eska.

Jak podaje RMF FM, według nieoficjalnych ustaleń w domu znajdowała się również matka mężczyzny, która doznała rany głowy. Dotychczas nie przekazano informacji o jej stanie zdrowia. Wiadomo natomiast, że podczas działań służb zabezpieczono broń palną.

Na tym etapie postępowania prokuratura i policja nie ujawniają, co mogło doprowadzić do tragedii ani w jakich okolicznościach zginął 52-letni mężczyzna.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl
Policja nie miała dostępu do bazy