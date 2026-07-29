Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Po wietrznym i sztormowym wtorku, kiedy to wiatr w porywach osiągał nawet 70 km/h, paraliżując kąpieliska na Pomorzu, dzisiejsza środa przyniosła wyczekiwane uspokojenie aury. Wiatr gwałtownie osłabł, a na masztach nie powiewają już czerwone flagi. Na obu usteckich plażach warunki są dziś doskonałe do wypoczynku i bezpiecznego schłodzenia się w morzu:

Ustka Wschód : woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi. Temperatura wody wynosi 18°C, temperatura powietrza to przyjemne 23°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s.

: woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi. Temperatura wody wynosi 18°C, temperatura powietrza to przyjemne 23°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Ustka Zachód II: woda przydatna do kąpieli, brak czerwonej flagi. Temperatura wody to 18°C, temperatura powietrza wynosi 23°C, a prędkość wiatru to łagodne 2 m/s.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów – na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i przejrzysta. Sytuacja na polskim wybrzeżu jest pod tym względem bardzo dobra, a pojedyncze ostrzeżenia o zakwitach dotyczą odległego Zalewu Szczecińskiego. Oficjalna ocena jakości wody dla obu usteckich plaż potwierdza, że kąpiel jest w pełni bezpieczna.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dziś w Ustce panuje umiarkowane ciepło – temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr zaledwie 2 m/s) odczuwalne warunki są wręcz idealne na relaks. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad morzem bywa dynamiczna, a po okresie silniejszych wiatrów prądy wsteczne mogą być wciąż wyczuwalne. Dlatego naszą złotą zasadą zawsze powinno być uważne obserwowanie masztów ratowniczych – wchodźmy do wody tylko wtedy, gdy powiewa biała flaga, i bezwzględnie stosujmy się do poleceń czuwających nad naszym bezpieczeństwem ratowników.

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