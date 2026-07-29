Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Dzięki ustępującemu wiatrowi, który na Wybrzeżu Środkowym znacznie osłabł i wieje z prędkością zaledwie 2-3 m/s, stan morza uległ znacznej poprawie i wynosi obecnie od 1 do 2 stopni w skali Beauforta. Oznacza to, że czerwone flagi, które w ubiegłych dniach powiewały na pomorskich kąpieliskach z powodu wysokiej fali, odeszły w niepamięć. Dziś wejście do wody na wszystkich siedmiu plażach w Rowach jest dozwolone i w pełni bezpieczne. Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych kąpieliskach:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 21°C , a wody 18°C . Słaby wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Słaby wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli. Rowy Wschód Słowińskie II: Panują tu identyczne warunki – temperatura powietrza to 21°C , wody 18°C , a wiatr osiąga zaledwie 2 m/s. Jakość wody bez zastrzeżeń.

Panują tu identyczne warunki – temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga zaledwie 2 m/s. Jakość wody bez zastrzeżeń. Rowy Zachód Apator: Na plażach zachodnich powietrze nagrzało się do 20°C , a woda ma przyjemne 18°C przy wietrze 2 m/s. Kąpielisko jest otwarte.

Na plażach zachodnich powietrze nagrzało się do , a woda ma przyjemne przy wietrze 2 m/s. Kąpielisko jest otwarte. Rowy Zachód Centralne: Warunki zachęcają do rekreacji – temperatura powietrza wynosi 20°C , wody 18°C , a wiatr to łagodne 2 m/s.

Warunki zachęcają do rekreacji – temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr to łagodne 2 m/s. Rowy Zachód Domki Letniskowe: Nieco mocniejszy podmuch wiatru (3 m/s) nie psuje zabawy. Temperatura powietrza to 20°C , a wody rześkie 17°C . Woda jest zdatna do kąpieli.

Nieco mocniejszy podmuch wiatru (3 m/s) nie psuje zabawy. Temperatura powietrza to , a wody rześkie . Woda jest zdatna do kąpieli. Rowy Zachód Radomsko: Słoneczna aura przy temperaturze powietrza 20°C i wody 17°C przy wietrze 2 m/s.

Słoneczna aura przy temperaturze powietrza i wody przy wietrze 2 m/s. Rowy Zachód Słoneczko: Temperatura powietrza wynosi 20°C, woda ma 17°C, wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Kąpielisko jest w pełni bezpieczne.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla osób obawiających się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania sanepidu potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Sytuacja ta pokrywa się z ogólnymi raportami dla otwartego Bałtyku, według których polskie plaże są obecnie wolne od uciążliwych plam cyjanobakterii. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskiej wody i letniego orzeźwienia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Rowach sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi – temperatura powietrza oscyluje wokół przyjemnych 20-21°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17-18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością 2-3 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest komfortowa, a morze pozostaje bardzo spokojne. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: przed wejściem do wody zawsze trzeba sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Nawet przy pięknej pogodzie i spokojnym morzu, to ratownicy mają ostateczny głos w kwestii bezpieczeństwa na kąpielisku. Stosowanie się do ich poleceń i korzystanie wyłącznie ze strzeżonych plaż gwarantuje, że letni urlop upłynie pod znakiem samych udanych wspomnień.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie