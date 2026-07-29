Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Sopockie plaże, nazywane często przez zagranicznych turystów „polskim Monte Carlo”, przeżywają obecnie prawdziwe oblężenie. Po krótkotrwałym kryzysie mikrobiologicznym z ubiegłego tygodnia nie ma już śladu, a woda na całym pasie nadmorskim nadaje się do bezpiecznej kąpieli. Wszystkie monitorowane przez sanepid stanowiska są w pełni dostępne.

Oto pełna lista otwartych kąpielisk w Sopocie wraz z aktualnymi warunkami na dzień 29 lipca:

Sopot - 13-17: temperatura powietrza wynosi 23°C , temperatura wody to 18°C , a wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s .

temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z łagodną prędkością . Sopot - Łazienki Południowe I: temperatura powietrza wynosi 23°C , temperatura wody to 18°C , a wiatr wieje z prędkością 4 m/s .

temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością . Sopot - Łazienki Południowe II: temperatura powietrza wynosi 23°C , temperatura wody to 18°C , prędkość wiatru to 4 m/s .

temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , prędkość wiatru to . Sopot-32A-33: temperatura powietrza wynosi 23°C , temperatura wody to 18°C , prędkość wiatru wynosi 4 m/s .

temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , prędkość wiatru wynosi . Sopot-K22: temperatura powietrza wynosi 23°C , temperatura wody to 18°C , prędkość wiatru to 4 m/s .

temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , prędkość wiatru to . Sopot-Kamienny Potok-Koliba: temperatura powietrza wynosi 23°C, temperatura wody to 18°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Dzięki sprzyjającej pogodzie oraz brakowi silnych porywów wiatru na wszystkich plażach panują doskonałe warunki do wypoczynku.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich plażowiczów obawiających się corocznej zmory Bałtyku mamy bardzo dobre wiadomości. Na żadnym z sopockich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Choć na początku lipca upalne dni sprzyjały powstawaniu tych organizmów w rejonie Zatoki Gdańskiej, obecnie woda jest krystalicznie czysta. Służby sanitarne regularnie monitorują stan wody, dzięki czemu turyści mogą bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa, 29 lipca, przynosi nam idealną pogodę na relaks. Temperatura powietrza dochodząca do 23°C w cieniu, woda o temperaturze 18°C oraz bardzo słaby, przyjemny wiatr (4 m/s) stwarzają doskonały klimat zarówno do opalania, jak i pływania. Co ważne, to dopiero początek gorących dni, ponieważ synoptycy zapowiadają zbliżającą się falę upałów, która może przynieść jeszcze wyższe temperatury. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników oraz bezwzględnie stosujmy się do ich komunikatów. Bezpieczeństwo nad wodą to nasz wspólny priorytet!

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