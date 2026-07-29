Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

To doskonały dzień na relaks nad wodą! Dzięki słabemu wiatrowi i zbliżającemu się uderzeniu gorąca, warunki na gdyńskich plażach są wprost wymarzone. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska są dziś otwarte dla spragnionych ochłody mieszkańców i turystów.

Gdynia Babie Doły : Temperatura powietrza wynosi 22°C , a wody 18°C . Wiatr wieje z niemal nieodczuwalną prędkością 1 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena sanitarna z 22 lipca).

: Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z niemal nieodczuwalną prędkością . Woda jest w pełni (ostatnia ocena sanitarna z 22 lipca). Gdynia Orłowo : Przy malowniczym molo termometry wskazują 21°C w powietrzu, podczas gdy woda ma przyjemne 19°C . Delikatny zefir o sile 1 m/s gwarantuje spokój na tafli wody, która jest przydatna do kąpieli .

: Przy malowniczym molo termometry wskazują w powietrzu, podczas gdy woda ma przyjemne . Delikatny zefir o sile gwarantuje spokój na tafli wody, która jest . Gdynia Redłowo : To dziś najcieplejsza plaża z temperaturą powietrza sięgającą 23°C i wodą o temperaturze 19°C . Słaby wiatr o prędkości 1 m/s stwarza idealne warunki do bezpiecznej kąpieli w czystej wodzie.

: To dziś najcieplejsza plaża z temperaturą powietrza sięgającą i wodą o temperaturze . Słaby wiatr o prędkości stwarza idealne warunki do bezpiecznej kąpieli w czystej wodzie. Gdynia Śródmieście: Najbardziej popularna plaża miejska odnotowuje 19°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie. Przy wietrze o sile 1 m/s i bardzo spokojnym stanie morza, woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli.

Dodatkowo warto pamiętać, że na plażach Śródmieście i Orłowo funkcjonują specjalne udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością, w tym kładki ułatwiające poruszanie się po piasku oraz wózek typu amfibia w Śródmieściu, ułatwiający wejście bezpośrednio do wody.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano zakwitu sinic. Badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej przydatność do bezpiecznej rekreacji, a Zatoka Gdańska pozostaje całkowicie wolna od uciążliwych glonów. Choć słoneczna i bezwietrzna pogoda sprzyja rozwojowi cyjanobakterii, obecne warunki hydrobiologiczne pozwalają nam bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Gdyni to zapowiedź nadchodzącej fali upałów. Temperatura powietrza na plażach waha się od 19°C do 23°C, woda w Zatoce osiąga przyjemne 18-19°C, a niemal bezwietrzna pogoda (1 m/s) gwarantuje brak wysokich fal i prądów wstecznych. Choć warunki są perfekcyjne, pamiętajmy o podstawowej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi na wieży ratowniczej i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników, którzy czuwają na plażach w godzinach 9:30-17:30. Dodatkowo, wypoczywając w Gdyni, pamiętajmy o nowo rozpoczętej miejskiej kampanii „Zabierz swoje śmieci ze sobą” – po zakończonym wypoczynku zabierzmy odpady ze sobą, dbając o czystość i piękno naszego wspólnego wybrzeża.

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