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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają
To doskonały dzień na relaks nad wodą! Dzięki słabemu wiatrowi i zbliżającemu się uderzeniu gorąca, warunki na gdyńskich plażach są wprost wymarzone. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska są dziś otwarte dla spragnionych ochłody mieszkańców i turystów.
- Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 22°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z niemal nieodczuwalną prędkością 1 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena sanitarna z 22 lipca).
- Gdynia Orłowo: Przy malowniczym molo termometry wskazują 21°C w powietrzu, podczas gdy woda ma przyjemne 19°C. Delikatny zefir o sile 1 m/s gwarantuje spokój na tafli wody, która jest przydatna do kąpieli.
- Gdynia Redłowo: To dziś najcieplejsza plaża z temperaturą powietrza sięgającą 23°C i wodą o temperaturze 19°C. Słaby wiatr o prędkości 1 m/s stwarza idealne warunki do bezpiecznej kąpieli w czystej wodzie.
- Gdynia Śródmieście: Najbardziej popularna plaża miejska odnotowuje 19°C w powietrzu oraz 18°C w wodzie. Przy wietrze o sile 1 m/s i bardzo spokojnym stanie morza, woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli.
Dodatkowo warto pamiętać, że na plażach Śródmieście i Orłowo funkcjonują specjalne udogodnienia dla osób z ograniczoną mobilnością, w tym kładki ułatwiające poruszanie się po piasku oraz wózek typu amfibia w Śródmieściu, ułatwiający wejście bezpośrednio do wody.
Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano zakwitu sinic. Badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej przydatność do bezpiecznej rekreacji, a Zatoka Gdańska pozostaje całkowicie wolna od uciążliwych glonów. Choć słoneczna i bezwietrzna pogoda sprzyja rozwojowi cyjanobakterii, obecne warunki hydrobiologiczne pozwalają nam bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Gdyni to zapowiedź nadchodzącej fali upałów. Temperatura powietrza na plażach waha się od 19°C do 23°C, woda w Zatoce osiąga przyjemne 18-19°C, a niemal bezwietrzna pogoda (1 m/s) gwarantuje brak wysokich fal i prądów wstecznych. Choć warunki są perfekcyjne, pamiętajmy o podstawowej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi na wieży ratowniczej i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników, którzy czuwają na plażach w godzinach 9:30-17:30. Dodatkowo, wypoczywając w Gdyni, pamiętajmy o nowo rozpoczętej miejskiej kampanii „Zabierz swoje śmieci ze sobą” – po zakończonym wypoczynku zabierzmy odpady ze sobą, dbając o czystość i piękno naszego wspólnego wybrzeża.