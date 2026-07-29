Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

To doskonały moment na spakowanie plażowego ekwipunku i wybranie się nad wodę. Dzięki słabemu wiatrowi, który wieje dziś z prędkością zaledwie 1 m/s, tafla wody w obu kąpieliskach jest wyjątkowo spokojna, co stwarza idealne warunki do pływania, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli – ostatnie badania sanepidu potwierdziły jej doskonały stan.

Oto szczegółowe warunki na monitorowanych kąpieliskach w Rewie (stan na 29 lipca 2026 roku):

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda ma przyjemne 19°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 1 m/s sprawia, że woda jest bardzo spokojna. Ostatnia ocena przydatności wody do kąpieli została przeprowadzona 24 lipca 2026 roku i wykazała, że woda jest w pełni bezpieczna. Kolejne badanie zaplanowano na 5 sierpnia 2026 roku.

Kąpielisko jest (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Słaby wiatr wiejący z prędkością sprawia, że woda jest bardzo spokojna. Ostatnia ocena przydatności wody do kąpieli została przeprowadzona 24 lipca 2026 roku i wykazała, że woda jest w pełni bezpieczna. Kolejne badanie zaplanowano na 5 sierpnia 2026 roku. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast temperatura wody to komfortowe 19°C. Wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s gwarantuje znakomite warunki do bezpiecznej rekreacji. Woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 24 lipca 2026 roku), a kolejny pobór próbek odbędzie się 5 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Osoby obawiające się letniej plagi cyjanobakterii mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano dziś obecności sinic. Zarówno rutynowe kontrole ratowników, jak i oficjalne komunikaty służb sanitarnych potwierdzają, że woda jest przejrzysta, czysta i wolna od toksycznych zakwitów. Choć wysokie temperatury w osłoniętych częściach Zatoki Puckiej bywają czynnikiem sprzyjającym powstawaniu sinic, obecny umiarkowany wiatr i rześka aura skutecznie zapobiegają ich gromadzeniu się przy brzegu. Można więc bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rewie zapowiada się bardzo przyjemnie, a poranne zachmurzenie szybko ustępuje miejsca pięknemu, słonecznemu niebu. Przy temperaturze powietrza oscylującej wokół 18-19°C i niemal bezwietrznej aurze (1 m/s), warunki nad wodą są wyśmienite do bezpiecznej rekreacji. Choć woda o temperaturze 19°C zachęca do orzeźwienia, należy pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku. Przed wejściem do morza zawsze trzeba sprawdzić kolor flagi powiewającej na budce ratowników i bezwzględnie stosować się do ich zaleceń – to oni czuwają nad bezpieczeństwem i na bieżąco monitorują sytuację na kąpielisku.

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