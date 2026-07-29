Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Na turystów czekają dwa doskonale przygotowane kąpieliska, na których nie obowiązują obecnie żadne zakazy. Oto szczegółowe warunki, jakie zastaniecie na plażach:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Temperatura powietrza wynosi tu 17°C, a woda ma 18°C. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s, co sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi. Badania laboratoryjne z 21 lipca potwierdziły pełną przydatność wody do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 31 lipca. Brak czerwonej flagi oznacza, że można bez przeszkód wchodzić do morza.

Temperatura powietrza wynosi tu 17°C, a woda ma 18°C. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s, co sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi. Badania laboratoryjne z 21 lipca potwierdziły pełną przydatność wody do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 31 lipca. Brak czerwonej flagi oznacza, że można bez przeszkód wchodzić do morza. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Termometry wskazują 17°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Przy wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s, fale są niewielkie, a woda jest czysta i bezpieczna. Ostatnia ocena jakości wody z 21 lipca była pozytywna, a następne rutynowe badanie odbędzie się już 31 lipca. Ratownicy zapraszają do bezpiecznej kąpieli.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Na badanych kąpieliskach Stegna I oraz Stegna II nie odnotowano zakwitu sinic. Badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest wolna od tych organizmów i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, warunki nad morzem w Stegnie są stabilne, choć temperatura powietrza wynosząca 17°C i wody o temperaturze 18°C mogą wymagać pewnej dozy zahartowania przy wejściu do morza. Słaby wiatr o prędkości 4 m/s sprawia jednak, że odczuwalna temperatura na brzegu jest całkiem przyjemna, a brak silnego falowania gwarantuje spokój na plaży. Jako doświadczony przewodnik przypominam o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od najnowszych komunikatów, po przyjściu na plażę zawsze w pierwszej kolejności sprawdźcie kolor flagi na stanowisku ratowników. Jeśli warunki nagle ulegną zmianie, to oni jako pierwsi zadbają o Wasze bezpieczeństwo.

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