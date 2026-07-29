Wielki powrót nad Bałtyk. Upały znów przyciągają tłumy na plaże

Zmiana pogody nad Bałtykiem. Nadchodzą prawdziwe upały

Nie tak dawno informowaliśmy o wyjątkowo niesprzyjających warunkach na polskim wybrzeżu. Turyści musieli mierzyć się z ulewami, przechodzącymi nawałnicami oraz porywistym wiatrem, który należał do najsilniejszych w tym sezonie. Z tego powodu plaże świeciły pustkami. Obecna sytuacja zwiastuje jednak przełom. Zbliżające się dni przyniosą idealne warunki do łapania promieni słonecznych i relaksu nad wodą. W Mielnie 29 lipca słupek rtęci podskoczy do 24 stopni Celsjusza, a dzień później osiągnie pułap aż 29 stopni. W Gdańsku będzie jeszcze lepiej, tam przewiduje się od 26 do 31 stopni Celsjusza.

Odwiedziłam Bałtyk w szczycie sezonu. Pogoda nie dopisuje. Wiatr, deszcz i burze.

Turyści masowo rezerwują noclegi nad morzem

Poprawa aury skłoniła mnóstwo urlopowiczów do zaplanowania wyjazdu nad polskie morze, by w pełni nacieszyć się latem. Na znanych portalach z ofertami turystycznymi ubywa wolnych kwater, a koszty pobytu znacząco wzrosły. Osoby prowadzące hotele i wynajmujące mieszkania na wybrzeżu dostrzegają ten wyraźny wzrost popularności i chętnie dzielą się swoimi obserwacjami w tej sprawie:

Telefonów jest więcej. Nadchodzące upały sprawiły, że ludzie ponownie chcą do nas przyjechać i szukają noclegów. Ostatnie tygodnie były spokojniejsze, ale teraz znów zainteresowanie jest większe - mówiła nam jedna z właścicielek apartamentów w Mielnie. Tak wygląda Mielno w szczycie sezonu [ZDJĘCIA]

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Gdzie na wakacje nad polskim morzem? Poznaj popularne kurorty

Bałtyk to nie tylko najgłośniejsze ośrodki wypoczynkowe, jak na przykład Mielno, Trójmiasto czy Kołobrzeg. Z roku na rok turyści chętniej wybierają mniej oblegane miejscowości, które zachwycają piaszczystymi brzegami, wspaniałymi widokami i bardziej kameralnym klimatem. Pas nadmorski obfituje w lokalizacje doskonale nadające się dla rodzin podróżujących z maluchami, fanów sportów wodnych czy też wczasowiczów pragnących odetchnąć od zgiełku. Wśród nich warto wymienić:

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Łebę

Dębki

Ustkę.