Wielki powrót nad Bałtyk. Upały znów przyciągają tłumy na plaże

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Zmiana pogody nad Bałtykiem. Nadchodzą prawdziwe upały
Nie tak dawno informowaliśmy o wyjątkowo niesprzyjających warunkach na polskim wybrzeżu. Turyści musieli mierzyć się z ulewami, przechodzącymi nawałnicami oraz porywistym wiatrem, który należał do najsilniejszych w tym sezonie. Z tego powodu plaże świeciły pustkami. Obecna sytuacja zwiastuje jednak przełom. Zbliżające się dni przyniosą idealne warunki do łapania promieni słonecznych i relaksu nad wodą. W Mielnie 29 lipca słupek rtęci podskoczy do 24 stopni Celsjusza, a dzień później osiągnie pułap aż 29 stopni. W Gdańsku będzie jeszcze lepiej, tam przewiduje się od 26 do 31 stopni Celsjusza.
Odwiedziłam Bałtyk w szczycie sezonu. Pogoda nie dopisuje. Wiatr, deszcz i burze.
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Turyści masowo rezerwują noclegi nad morzem
Poprawa aury skłoniła mnóstwo urlopowiczów do zaplanowania wyjazdu nad polskie morze, by w pełni nacieszyć się latem. Na znanych portalach z ofertami turystycznymi ubywa wolnych kwater, a koszty pobytu znacząco wzrosły. Osoby prowadzące hotele i wynajmujące mieszkania na wybrzeżu dostrzegają ten wyraźny wzrost popularności i chętnie dzielą się swoimi obserwacjami w tej sprawie:
Telefonów jest więcej. Nadchodzące upały sprawiły, że ludzie ponownie chcą do nas przyjechać i szukają noclegów. Ostatnie tygodnie były spokojniejsze, ale teraz znów zainteresowanie jest większe - mówiła nam jedna z właścicielek apartamentów w Mielnie.
Tak wygląda Mielno w szczycie sezonu [ZDJĘCIA]
Gdzie na wakacje nad polskim morzem? Poznaj popularne kurorty
Bałtyk to nie tylko najgłośniejsze ośrodki wypoczynkowe, jak na przykład Mielno, Trójmiasto czy Kołobrzeg. Z roku na rok turyści chętniej wybierają mniej oblegane miejscowości, które zachwycają piaszczystymi brzegami, wspaniałymi widokami i bardziej kameralnym klimatem. Pas nadmorski obfituje w lokalizacje doskonale nadające się dla rodzin podróżujących z maluchami, fanów sportów wodnych czy też wczasowiczów pragnących odetchnąć od zgiełku. Wśród nich warto wymienić:
- Pobierowo
- Międzyzdroje
- Łebę
- Dębki
- Ustkę.