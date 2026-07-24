Najpopularniejszy kierunek studiów w Polsce. Ponad 43,5 tys. chętnych

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-07-24 20:42

Medycyna, prawo i informatyka od lat należały do grona najchętniej wybieranych kierunków studiów w Polsce. Tym razem jednak lider rekrutacji okazał się zupełnie inny. Najnowsze dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokazują, że jeden kierunek przyciągnął ponad 43,5 tys. kandydatów i tym samym zostawił konkurencję daleko w tyle.

Gestykulujące dłonie osoby podczas rozmowy przy biurku z laptopem. O popularności psychologii pisze Eska Trójmiasto.
Autor: Unsplash.com/ Creative Commons Z kolei rok temu, w 2022 r. najpopularniejszym kierunkiem też była psychologia. Wtedy na kierunek zarejestrowało się 2160 osób.

Najpopularniejszy kierunek studiów w Polsce

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że największym zainteresowaniem kandydatów na studia niezmiennie będą cieszyć się medycyna, prawo czy informatyka. Najnowsze dane z rekrutacji pokazują jednak wyraźną zmianę.

Psychologia numerem jeden podczas rekrutacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało dane z 2025 r., z których wynika, że największym zainteresowaniem kandydatów cieszyła się psychologia. Ten kierunek wybrało aż 43 562 kandydatów, co dało mu pierwsze miejsce w ogólnopolskim zestawieniu.

To wyraźny sygnał, że zainteresowania przyszłych studentów zmieniają się wraz z potrzebami rynku pracy i społeczeństwa. Coraz więcej młodych osób dostrzega znaczenie zdrowia psychicznego, a zawód psychologa przestał być kojarzony wyłącznie z pracą w gabinecie. Absolwenci znajdują zatrudnienie również w biznesie, edukacji, ochronie zdrowia, sporcie czy sektorze nowych technologii.

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Skąd tak duże zainteresowanie psychologią?

W ostatnich latach znacząco wzrosła świadomość dotycząca zdrowia psychicznego, a korzystanie z pomocy specjalistów przestało być tematem tabu. Jednocześnie zwiększa się zapotrzebowanie na psychologów zarówno w placówkach medycznych, jak i w firmach czy szkołach.

Dużą rolę odgrywa także różnorodność ścieżek kariery. Po ukończeniu psychologii można pracować m.in. w poradniach psychologicznych, szpitalach, działach HR, ośrodkach terapeutycznych, placówkach edukacyjnych czy prowadzić własną praktykę po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji.

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Medycyna i prawo nadal w czołówce

Choć psychologia okazała się najpopularniejszym wyborem, tradycyjnie wysoko znalazły się również kierunki uznawane za prestiżowe. W pierwszej piątce najczęściej wybieranych studiów znalazły się:

  • psychologia – 43 562 zgłoszenia,
  • kierunek lekarski – 30 597 zgłoszeń,
  • zarządzanie – 27 368 zgłoszeń,
  • prawo – 26 377 zgłoszeń,
  • informatyka – 26 248 zgłoszeń.
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