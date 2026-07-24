Sinice Krynica Morska. Czy w Krynicy Morskiej można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-24 15:58

Planujesz weekendowy relaks nad Bałtykiem? Mamy doskonałe wieści dla wszystkich, którzy 24 lipca wybierają się na plaże w Krynicy Morskiej – warunki do kąpieli są znakomite, a wszystkie lokalne kąpieliska pozostają otwarte. Choć początek miesiąca przyniósł gwałtowny sztorm Bernadette, który mocno dał się we znaki lokalnym plażom, sytuacja uległa pełnej stabilizacji. Mimo zapowiadanych na dziś przelotnych opadów deszczu, turyści mogą w pełni korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży. O bezpieczeństwie w Krynicy Morskiej przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Krynica Morska. Czy w Krynicy Morskiej można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Jeśli planujesz dziś zażyć kąpieli w morzu, możesz bez obaw wybrać dowolną plażę w Krynicy Morskiej. Wszystkie oficjalnie monitorowane kąpieliska są w pełni bezpieczne i otwarte dla wczasowiczów. Na każdym z nich panują bardzo zbliżone, stabilne warunki sprzyjające relaksowi:

  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: woda o temperaturze 19°C, powietrze 20°C, słaby wiatr o prędkości 3 m/s sprzyja spokojnej tafli morza.
  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: temperatura wody wynosi 19°C, powietrze ma 20°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s.
  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: woda zachęca temperaturą 19°C przy 20°C w cieniu i lekkim powiewie wiatru 3 m/s.
  • Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: bezpieczna przystań z temperaturą wody 19°C, powietrzem o temperaturze 20°C i wiatrem osiągającym zaledwie 3 m/s.

Dzięki słabemu wiatrowi, fale na Zatoce Gdańskiej są dzisiaj znikome, co sprawia, że woda jest spokojna, idealna do rekreacji dla całych rodzin.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów kluczowym pytaniem podczas planowania urlopu jest obecność uciążliwych zakwitów sinic. Mamy jednak świetną wiadomość: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich strefach kąpielowych została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli, co oznacza, że można bez obaw cieszyć się bezpieczną i czystą wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Krynicy Morskiej przynosi stabilną, choć nieco zmienną aurę. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C oraz wodzie o temperaturze 19°C, warunki są optymalne dla tych, którzy nie przepadają za ekstremalnymi upałami. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s sprawia, że odczuwalny chłód jest minimalny, jednak warto mieć pod ręką parawan lub lekkie okrycie na wypadek przelotnego deszczu.

Wieczorem warto wybrać się również na plażę przy wejściu nr 28, gdzie na turystów czekają cykliczne wakacyjne atrakcje, w tym piątkowe koncerty muzyki latino na żywo. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody sprawdzaj aktualny kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosuj się do poleceń i komunikatów ratowników WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności!

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