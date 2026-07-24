Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Po okresie niespokojnej aury, turyści wypoczywający w Rowach mogą odetchnąć z ulgą. Wszystkie siedem oficjalnych kąpielisk jest dziś całkowicie otwartych, a ratownicy zezwalają na bezpieczną kąpiel. Poniżej prezentujemy szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Rowy Wschód Słowińskie I: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 21°C , a wody 18°C . Wiatr jest znikomy i osiąga zaledwie 1 m/s .

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr jest znikomy i osiąga zaledwie . Rowy Wschód Słowińskie II: Kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 21°C , wody 18°C , a wiatr wieje z prędkością 1 m/s .

Kąpielisko jest . Warunki są identyczne – temperatura powietrza to , wody , a wiatr wieje z prędkością . Rowy Zachód Apator: Kąpielisko jest otwarte . Woda ma zachęcające 18°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C . Prędkość wiatru to tylko 1 m/s .

Kąpielisko jest . Woda ma zachęcające przy temperaturze powietrza wynoszącej . Prędkość wiatru to tylko . Rowy Zachód Centralne: Kąpielisko jest otwarte . Notuje się tu temperaturę powietrza na poziomie 21°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C . Wiatr osiąga prędkość 1 m/s .

Kąpielisko jest . Notuje się tu temperaturę powietrza na poziomie oraz temperaturę wody wynoszącą . Wiatr osiąga prędkość . Rowy Zachód Domki Letniskowe: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 17°C . Wiatr jest nieco silniejszy, lecz nadal bardzo łagodny – 2 m/s .

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr jest nieco silniejszy, lecz nadal bardzo łagodny – . Rowy Zachód Radomsko: Kąpielisko jest otwarte . Warunki zachęcają do relaksu przy temperaturze powietrza 20°C i wody 17°C . Prędkość wiatru wynosi 2 m/s .

Kąpielisko jest . Warunki zachęcają do relaksu przy temperaturze powietrza i wody . Prędkość wiatru wynosi . Rowy Zachód Słoneczko: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza w tym miejscu to 21°C, wody 18°C, a prędkość wiatru wynosi 2 m/s.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się sezonowego zakwitu glonów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic, a woda pod kątem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Oficjalne komunikaty potwierdzają, że stan sanitarny Bałtyku w tym rejonie jest bez zarzutu, a kąpieliska pozostają całkowicie bezpieczne dla zdrowia urlopowiczów. Można więc bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Rowach sprzyja spokojnemu plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi od 20°C do 21°C, natomiast woda w morzu osiąga orzeźwiające 17°C lub 18°C. Dzięki wyjątkowo łagodnemu wiatrowi, który wieje z prędkością zaledwie 1-2 m/s, odczuwalna temperatura jest bardzo przyjemna, a na morzu nie występują niebezpieczne fale. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosować się do poleceń ratowników, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo.

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