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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają
Po okresie niespokojnej aury, turyści wypoczywający w Rowach mogą odetchnąć z ulgą. Wszystkie siedem oficjalnych kąpielisk jest dziś całkowicie otwartych, a ratownicy zezwalają na bezpieczną kąpiel. Poniżej prezentujemy szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:
- Rowy Wschód Słowińskie I: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 21°C, a wody 18°C. Wiatr jest znikomy i osiąga zaledwie 1 m/s.
- Rowy Wschód Słowińskie II: Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 21°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s.
- Rowy Zachód Apator: Kąpielisko jest otwarte. Woda ma zachęcające 18°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C. Prędkość wiatru to tylko 1 m/s.
- Rowy Zachód Centralne: Kąpielisko jest otwarte. Notuje się tu temperaturę powietrza na poziomie 21°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C. Wiatr osiąga prędkość 1 m/s.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 17°C. Wiatr jest nieco silniejszy, lecz nadal bardzo łagodny – 2 m/s.
- Rowy Zachód Radomsko: Kąpielisko jest otwarte. Warunki zachęcają do relaksu przy temperaturze powietrza 20°C i wody 17°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s.
- Rowy Zachód Słoneczko: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza w tym miejscu to 21°C, wody 18°C, a prędkość wiatru wynosi 2 m/s.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się sezonowego zakwitu glonów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic, a woda pod kątem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Oficjalne komunikaty potwierdzają, że stan sanitarny Bałtyku w tym rejonie jest bez zarzutu, a kąpieliska pozostają całkowicie bezpieczne dla zdrowia urlopowiczów. Można więc bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku w wodzie.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Rowach sprzyja spokojnemu plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi od 20°C do 21°C, natomiast woda w morzu osiąga orzeźwiające 17°C lub 18°C. Dzięki wyjątkowo łagodnemu wiatrowi, który wieje z prędkością zaledwie 1-2 m/s, odczuwalna temperatura jest bardzo przyjemna, a na morzu nie występują niebezpieczne fale. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosować się do poleceń ratowników, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo.