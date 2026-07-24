Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sopocie dziś zamknięte

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po przeanalizowaniu próbek wody podjął decyzję o natychmiastowym wywieszeniu czerwonych flag na całym sopockim wybrzeżu. Bakterie kałowe, takie jak Escherichia coli czy paciorkowce kałowe (enterokoki), stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i mogą wywołać silne zatrucia pokarmowe, zakażenia dróg moczowych oraz nieprzyjemne dolegliwości dermatologiczne. Zakaz kąpieli obowiązuje na wszystkich sześciu monitorowanych kąpieliskach w kurorcie:

Sopot - 13-17: czerwona flaga z powodu skażenia wody; temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s.

czerwona flaga z powodu skażenia wody; temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Sopot - Łazienki Południowe I: czerwona flaga z powodu skażenia wody; temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s.

czerwona flaga z powodu skażenia wody; temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Sopot - Łazienki Południowe II: czerwona flaga z powodu skażenia wody; temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s.

czerwona flaga z powodu skażenia wody; temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Sopot-32A-33: czerwona flaga z powodu skażenia wody; temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s.

czerwona flaga z powodu skażenia wody; temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Sopot-K22: czerwona flaga z powodu skażenia wody; temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s.

czerwona flaga z powodu skażenia wody; temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: czerwona flaga z powodu skażenia wody; temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 3 m/s.

Ratownicy i służby sanitarne apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazu. Pamiętajmy, że nawet krótkie zanurzenie w skażonej wodzie lub jej przypadkowe połknięcie niesie ze sobą ryzyko infekcji.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów letni zakaz kąpieli kojarzy się automatycznie z toksycznym zakwitem sinic. Mamy tu jednak ważny punkt wyjaśnienia – na żadnym z sopockich kąpielisk nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Tym razem winne są wyłącznie parametry mikrobiologiczne, czyli wspomniane bakterie. Choć woda pod kątem wizualnym może wydawać się czysta, to niewidoczne gołym okiem mikroorganizmy stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia. Służby sanitarne stale monitorują sytuację, aby natychmiast poinformować o poprawie parametrów wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Sopocie sprzyjają dziś raczej spacerom niż typowemu plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma dokładnie taką samą temperaturę (18°C). Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s, co sprawia, że nad brzegiem nie odczuwa się silnego chłodu. Choć pogoda może kusić do brodzenia przy brzegu, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wejścia do wody. Zawsze stosujmy się do komunikatów i poleceń ratowników Sopockiego WOPR, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo na plaży. Sytuacja mikrobiologiczna w Zatoce Gdańskiej potrafi szybko ulec zmianie, dlatego przed wyjściem na plażę warto na bieżąco kontrolować oficjalne komunikaty sanitarne.

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