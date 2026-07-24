Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Dla osób spędzających urlop nad Bałtykiem nadeszły doskonałe wiadomości. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część usteckiej plaży są dziś w pełni dostępne dla miłośników morskich kąpieli. Na obu stanowiskach nie odnotowano żadnych zagrożeń, co oznacza, że kąpieliska są otwarte. Choć temperatura wody wciąż wymaga nieco śmiałości, przy panującym dziś niemal bezwietrznym powietrzu warunki do rekreacji są optymalne.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż na dzień 24 lipca 2026 roku:

Ustka Wschód – kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 21°C , natomiast temperatura wody w Bałtyku to 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 15 lipca potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 27 lipca.

– kąpielisko jest (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi , natomiast temperatura wody w Bałtyku to . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 15 lipca potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 27 lipca. Ustka Zachód II – tutaj również na wczasowiczów czeka otwarta plaża. Warunki są identyczne jak na wschodnim brzegu: temperatura powietrza to 21°C, wody 19°C, a wiatr osiąga łagodne 2 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia, co potwierdzają najnowsze badania sanitarne.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów uciążliwe zakwity sinic są prawdziwym koszmarem letniego wypoczynku. Nadeszła jednak świetna wiadomość: na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Zarówno na plaży wschodniej, jak i zachodniej woda spełnia surowe normy sanitarne i jest całkowicie bezpieczna. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie – ostatnia pełna ocena przydatności wody miała miejsce 15 lipca, a kolejny rutynowy pobór próbek zaplanowano na najbliższy poniedziałek, 27 lipca. Można więc bez obaw korzystać z uroków Bałtyku!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem bardzo spokojnej i stabilnej aury. Temperatura powietrza na poziomie 21°C oraz łagodny wiatr o prędkości 2 m/s stwarzają idealną okazję do odpoczynku na piasku. Meteorolodzy z IMGW zapowiadają, że to dopiero wstęp do nadchodzącego, słonecznego weekendu, podczas którego temperatury nad Bałtykiem mogą zbliżyć się nawet do 25-30 stopni Celsjusza. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze należy sprawdzać kolor flagi na kąpielisku przed wejściem do wody i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności!

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