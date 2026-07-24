Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Po ostatnich niespokojnych dniach i potężnym sztormie, który na początku tygodnia uderzył w polskie wybrzeże, sytuacja w Łebie wreszcie się stabilizuje. Choć woda po sztormowym wymieszaniu głębszych warstw morskich jest stosunkowo chłodna i wynosi 16°C, to wiatr ucichł do zaledwie 2 m/s, a nadbałtyckie plaże znów są w pełni dostępne dla turystów. Dla wszystkich wypoczywających w Łebie 24 lipca napływają doskonałe wieści – na wszystkich trzech oficjalnych kąpieliskach woda jest czysta i bezpieczna.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko przy plaży A: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 23 lipca). Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 16°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje bardzo spokojne morze.

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 23 lipca). Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 16°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje bardzo spokojne morze. Kąpielisko przy plaży B: Warunki są identyczne – woda przydatna do kąpieli (ocena z 23 lipca), temperatura powietrza 17°C, wody 16°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi.

Warunki są identyczne – woda przydatna do kąpieli (ocena z 23 lipca), temperatura powietrza 17°C, wody 16°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi. Kąpielisko przy plaży C: Tutaj również sanepid wydał pozytywną ocenę przydatności wody (badanie z 23 lipca). Temperatura powietrza to 17°C, wody 16°C, a prędkość wiatru wynosi 2 m/s.

Wybierając się na plażę samochodem, warto pamiętać o utrudnieniach na trasie Lębork – Łeba. Na drodze wojewódzkiej nr 214 w rejonie Garczegorza wprowadzono tymczasową organizację ruchu i objazdy z powodu prac przy budowie wiaduktu kolejowego. Planując popołudniowy lub wieczorny powrót z plaży, warto też wziąć pod uwagę, że 24 lipca w sąsiednim Lęborku rozpoczyna się Jarmark św. Jakuba, co może generować znacznie większy ruch na drogach wylotowych.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią zepsuć urlop nad morzem, napływają pomyślne komunikaty. Na monitorowanych kąpieliskach w Łebie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno oficjalne badania wody przeprowadzone przez sanepid, jak i najnowsze raporty z otwartego Bałtyku potwierdzają, że woda w tym rejonie jest w pełni czysta i bezpieczna. Plażowicze mogą bez jakichkolwiek przeszkód korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Łebie to typowa, umiarkowanie letnia aura. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 17°C i wodzie o temperaturze 16°C, kluczowym sprzymierzeńcem plażowiczów jest niemal bezwietrzna pogoda – wiatr o sile zaledwie 2 m/s sprawia, że odczucie chłodu jest mniejsze, a morze pozostaje wyjątkowo spokojne. Niezależnie od łagodnych warunków, na plaży zawsze obowiązuje złota zasada: przed wejściem do wody bezwzględnie należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do bezpiecznej kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – bezpieczeństwo wypoczywających jest zawsze na pierwszym miejscu.

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