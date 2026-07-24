Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i silnym wietrze, który mocno schłodził Wybrzeże, warunki w Mechelinkach wyraźnie się uspokoiły. Lokalne kąpielisko jest w pełni otwarte, a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeszkód do bezpiecznego korzystania z uroków Zatoki Puckiej. Co ciekawe, woda w morzu jest obecnie cieplejsza niż otaczające ją powietrze, co może zachęcić bardziej zahartowanych miłośników morskich kąpieli.

Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na plaży:

Status kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi).

Otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura wody: 19°C.

19°C. Temperatura powietrza: 17°C.

17°C. Prędkość wiatru: Bardzo łagodny, wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s.

Bardzo łagodny, wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s. Stan wody: Oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli. Ostatnia ocena czystości została przeprowadzona 17 lipca i potwierdziła doskonałe parametry mikrobiologiczne.

Warto dodać, że choć na początku miesiąca tutejsza plaża zmagała się z okresowym zamknięciem z powodu przekroczenia norm bakterii Escherichia coli, to rygorystyczne badania laboratoryjne wykazały, że zagrożenie minęło i woda znów spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów planujących urlop nad polskim morzem obawia się nagłego zakwitu sinic, który potrafi pokrzyżować nawet najlepsze plany wypoczynkowe. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano zakwitu sinic. Cała Zatoka Pucka i Gdańska są obecnie wolne od tych uciążliwych mikroorganizmów, a woda zachowuje naturalną przejrzystość. Sprzyja temu m.in. obecne, wyraźne ochłodzenie i mieszanie się mas wody po niedawnych wiatrach, co skutecznie zapobiega powstawaniu niebezpiecznych dla zdrowia kożuchów bakteryjnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, Mechelinki oferują dziś spokojną, choć rześką aurę. Przy temperaturze powietrza 17°C i wody wynoszącej 19°C jest to idealny moment na spacery nowym drewnianym molo, jogging brzegiem morza lub relaks na piasku bez uciążliwego upału. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad Bałtykiem potrafi dynamicznie się zmieniać. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz sprawdzanie koloru flagi przed wejściem do wody. Jeśli na plaży pojawi się czerwona flaga, oznacza to bezwzględny zakaz kąpieli – zawsze stawiajmy zdrowie i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu!

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