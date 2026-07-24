Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Po dniach pełnych niepokoju i silnego wiatru, który nawiedził Bałtyk i Zatokę Gdańską, sytuacja w Rewie wróciła do normy. Obecnie ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli, co oznacza, że na masztach nie wiszą czerwone flagi. Na obu plażach panują spokojne warunki sprzyjające rekreacji.

Oto szczegółowy raport z rewskich kąpielisk:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte , a woda jest w pełni przydatna do kąpieli . Temperatura powietrza wynosi 16°C , natomiast woda w zatoce jest cieplejsza i ma 19°C . Wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością zaledwie 2 m/s . Ostatnie badanie czystości wody miało miejsce 17 lipca.

Kąpielisko jest , a woda jest w pełni . Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda w zatoce jest cieplejsza i ma . Wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością zaledwie . Ostatnie badanie czystości wody miało miejsce 17 lipca. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj również wejdziemy do wody bez przeszkód – plaża jest otwarta, a woda uzyskała status przydatnej do kąpieli (ocena z 10 lipca). Warunki pogodowe są identyczne: temperatura powietrza to 16°C, temperatura wody osiąga przyjemne 19°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

Dzięki osłonięciu Rewy przez charakterystyczny cypelek (Szpyrk), woda w tym rejonie jest tradycyjnie spokojniejsza, co przy tak słabym wietrze stwarza doskonałe warunki do rekreacji, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi oraz miłośników sportów wodnych.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy obawiali się uciążliwych zakwitów, tak charakterystycznych dla cieplejszych okresów letnich. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Potwierdzają to zarówno oficjalne badania przydatności wody, jak i najnowsze raporty sanitarno-epidemiologiczne dla województwa pomorskiego. Woda w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej jest czysta i bezpieczna pod kątem biologicznym, dzięki czemu można bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż temperatura powietrza na poziomie 16°C może wydawać się nieco niska jak na drugą połowę lipca, to temperatura wody wynosząca 19°C jest wciąż bardzo zachęcająca. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna jest przyjemna, a brak silnych fal ułatwia bezpieczne pływanie. Niezależnie jednak od sprzyjających prognoz, kluczowa pozostaje złota zasada każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników strzegących plaży. Warunki nad morzem potrafią zmienić się dynamicznie, dlatego bezpieczeństwo własne i bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

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