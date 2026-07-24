Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Po przejściu silnego wiatru, który jeszcze parę dni temu utrudniał wypoczynek nad Bałtykiem, a także po wczorajszych ostrzeżeniach przed trąbami wodnymi we wschodniej części wybrzeża, piątkowy poranek przynosi upragniony spokój. Na plażach w Jastrzębiej Górze nie obowiązują obecnie żadne zakazy kąpieli. Wszystkie trzy monitorowane kąpieliska są otwarte dla turystów, a nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy.

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 17°C. Wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością 2 m/s. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli.

Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 17°C. Wiatr wieje z bardzo łagodną prędkością 2 m/s. Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Warunki są tu identyczne. Kąpielisko zaprasza plażowiczów przy temperaturze powietrza 18°C, temperaturze wody 17°C oraz spokojnym wietrze 2 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna.

Warunki są tu identyczne. Kąpielisko zaprasza plażowiczów przy temperaturze powietrza 18°C, temperaturze wody 17°C oraz spokojnym wietrze 2 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Tu również panują dogodne warunki, choć powietrze jest minimalnie chłodniejsze i wynosi 17°C. Temperatura wody to stabilne 17°C, a wiatr osiąga zaledwie 2 m/s. Kąpielisko jest w pełni otwarte, a woda nadaje się do bezpiecznych kąpieli.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Choć w ubiegłych tygodniach w niektórych rejonach województwa pomorskiego pojawiały się przejściowe problemy z zakwitem mikroorganizmów, obecnie turyści w Jastrzębiej Górze mogą odetchnąć z ulgą. Na żadnym z lokalnych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania przeprowadzone przez służby sanitarne potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli na wejściach nr 22, 23 oraz 25. Sytuacja ta wpisuje się w ogólny, bardzo korzystny trend na otwartym Bałtyku, gdzie woda pozostaje wolna od uciążliwych zakwitów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, piątek 24 lipca przynosi umiarkowane, typowo bałtyckie temperatury. Powietrze o temperaturze 17–18°C w połączeniu z wodą o temperaturze 17°C i niemal bezwietrzną aurą (zaledwie 2 m/s) stwarza doskonałe warunki na orzeźwiający spacer lub szybką kąpiel dla bardziej zahartowanych. Należy jednak pamiętać, że nad morzem sytuacja potrafi zmienić się niezwykle dynamicznie. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń i komunikatów personelu strzegącego plaży.

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