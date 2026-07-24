Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chałupach dziś zamknięte

Choć mogłoby się wydawać, że przy wietrze o prędkości zaledwie 4 m/s warunki do kąpieli są dogodne, to rzeczywistość na plaży okazuje się zupełnie inna. Rozkołysane po niedawnym sztormie morze niesie ze sobą ogromne fale, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

Jedyne oficjalnie zgłoszone kąpielisko w tej miejscowości zostało wyłączone z użytku:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest zamknięte. Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest wysoka fala.

Ratownicy apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazu. Pamiętajmy, że pod falami mogą kryć się zdradliwe prądy wsteczne, z którymi nie poradzi sobie nawet doświadczony pływak.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla wszystkich, którzy obawiają się letniej zmory polskiego wybrzeża. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 22 lipca 2026 roku, potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku. Choć dziś kąpiel jest niemożliwa z powodu wysokiej fali, to stan sanitarny wody pozostaje bez zarzutu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chałupach nie zachęca do typowego plażowania. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Choć wiatr wiejący z prędkością 4 m/s jest stosunkowo łagodny, to stan morza wciąż zagraża bezpieczeństwu kąpiących się.

Pamiętaj o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Warunki na morzu mogą zmienić się w mgnieniu oka, dlatego zawsze słuchaj poleceń ratowników i nie ryzykuj życia dla chwili ochłody.

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